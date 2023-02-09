陳志豪│總體經濟走穩 外資仍具回補空間

國際金融分析：

美FED主席鮑爾明確表示，勞動市場緊張是FED須提高利率並維持一段時間的關鍵；核心通膨能否下滑，除平均租金第二季應會出現轉折外，佔比達56％的非住房相關的核心服務，主要牽連的是勞動市場，將主導FED利率方向；以美國國會財政預算CBO估算勞動力缺口350萬人中，因Covid-19提前退休減少200萬人、疫歿50萬人，另移民淨減100萬人，此結構性問題是勞動市場舒緩的主要挑戰。

2月3日公布的1月就業市場報告，失業率3.4％創53年以來新低，新增非農就業51.7萬人，大幅超過市場預估的18.8萬人，顯示美國當前就業市場非常緊俏。以另一個角度看，失業率創低是因就業人數明顯回升，近兩個月就增加161萬人，代表人們在疫情後逐漸重回工作；再觀察新增就業人數細產業結構，增加最多的為勞動力市場失衡主要關鍵的前五大職缺行業，包含商業服務、醫療保健、休閒餐飲等，可直接舒緩薪資壓力。

對FED而言，結構性職缺的彌合具有關鍵性意義，如鮑爾在會後記者會所言「看到通膨放緩（disinflation）並未使勞動市場付出太多代價是件好事」；若失衡的勞動力市場，可以靠較多供給回歸而趨向平衡，可有效減緩FED以升息壓制需求的壓力。

後市要留意2月14日公布的通膨數據，考量中國解封及觀察CPI組成的近期變化，通膨數據要再明顯改善的挑戰不小。以彭博調查及克里夫蘭聯儲預估，不僅1、2月CPI月增率將由去年底的-0.1％轉為增加0.5-0.7％，且核心CPI月增率亦由前值的0.3％增幅擴大到0.4％～0.5％；即使考量CPI年增率受惠去年上升趨勢的基期因素，以CPI年增率來看通膨前景，下滑趨勢將中斷而呈現停滯的現象。

國內市場觀察：

台股這波受惠總體經濟走穩，加上美元壓力減緩，資金回流跡象明顯，外資年初以來買超逾2,500億，不過相對2022年全年賣超近1.4兆，仍具回補空間。融資餘額仍在波段偏低水平，市場因過熱修正的風險尚不大。

台灣上下游電子產業，歷經劇烈的需求放緩、庫存調整後，進入首季傳統淡季，過年期間客戶需求保守，營收低迷合乎預期，據台積電、聯電、聯詠等指標公司觀點，部分產業有機會在第一季落底，遲至第二季，庫存調整告一段落後，有機會重啟拉貨、投片，因此營運谷底大致浮現，股價領先營運已開始增溫。

具規格升級的高速傳輸IC、DDIC、PMIC為法人偏好族群；近期由ChatGPT帶動的人工AI聊天創新科技應用快速累積用戶，帶來龐大潛在商機，微軟、Google、百度相繼推出的語音聊天搜尋應用，台灣矽智財相關公司挾AI帶來的想像空間，加上營運基本面表現不錯，也成為近期市場焦點。