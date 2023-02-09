2月9日一分鐘強弱勢股

2月9日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

凌群(2453)

9.98

ChatGPT帶旺AI概念股，股價連兩日爆量漲停，KD指標向上

安勤(3479)

9.93

美投票機、歐洲心導管醫療伺服器訂單可期，外資大舉買超千張

易華電(6552)

9.92

首季估為今年營運谷底，Q2起逐步回穩，股價強攻挑戰年線反壓

健亞(4130)

9.91

元月營收亮眼，年增14.79％、月增53.72％，重返30元整數大關之上

磐儀(3594)

9.89

受惠產品組合優化及結盟效應顯現，Q1營運淡季不淡，外資大舉加碼

M31(6643)

9.88

沾光ChatGPT題材，IP族群同步點火，三大法人連兩日偏多操作

綠界科技(6763)

9.82

電子支付搭年節旺季商機，股價續創波段新高，KD指標向上

晶睿(3454)

9.80

轉單效應旺，元月營收8.5億元，年增59.24%，改寫歷年同期新高

八貫(1342)

9.65

去年獲利攻頂，軍工題材熱燒，元月營收登歷史同期新高

巨有科技(8227)

9.65

AI概念股扮演多頭人氣火種，股價直奔漲停，日線連六紅

表：陳昱光

2月9日一分鐘弱勢股

名稱

跌幅(%)

弱勢原因

利機(3444)

6.92

股價高檔賣壓湧現，外資反手調節，季線得而復失

友威科(3580)

6.52

買盤追價意願不足，接連跌破半年線、年線關卡，外資偏空操作

譜瑞-KY(4966)

5.00

三大法人調節動作頻頻，股價痛失千金價位，KD指標向下

喬山(1736)

4.92

外資大舉減碼千張持股，調節壓力沉重，帶量跌破月線、半年線關卡

信驊(5274)

4.90

高價股普遍承壓，股價高檔拉回，苦吞連四黑，再陷股王爭霸戰

中鋼構(2013)

4.83

外資持續減碼，股價跳空重挫，低接買盤進駐，力守年線關卡

宏觀(6568)

4.44

IC設計漲跌兩樣情，外資反手調節，終結連三買，KD指標下彎

網家(8044)

4.29

PChome獲利不如預期，失望賣壓湧現，土洋法人對作

金麗科(3228)

4.15

去年12月每股虧損0.13元，股價跌落200元整數關卡之下

華新科(2492)

3.95

年線蓋頭反壓沉重，三大法人同步調節，失守10日均線

製表：陳昱光

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工商時報 陳昱光

證券產業新聞中心-證券組