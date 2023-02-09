2月9日一分鐘強弱勢股
2月9日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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凌群(2453)
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9.98
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ChatGPT帶旺AI概念股，股價連兩日爆量漲停，KD指標向上
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安勤(3479)
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9.93
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美投票機、歐洲心導管醫療伺服器訂單可期，外資大舉買超千張
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易華電(6552)
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9.92
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首季估為今年營運谷底，Q2起逐步回穩，股價強攻挑戰年線反壓
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健亞(4130)
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9.91
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元月營收亮眼，年增14.79％、月增53.72％，重返30元整數大關之上
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磐儀(3594)
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9.89
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受惠產品組合優化及結盟效應顯現，Q1營運淡季不淡，外資大舉加碼
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M31(6643)
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9.88
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沾光ChatGPT題材，IP族群同步點火，三大法人連兩日偏多操作
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綠界科技(6763)
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9.82
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電子支付搭年節旺季商機，股價續創波段新高，KD指標向上
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晶睿(3454)
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9.80
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轉單效應旺，元月營收8.5億元，年增59.24%，改寫歷年同期新高
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八貫(1342)
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9.65
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去年獲利攻頂，軍工題材熱燒，元月營收登歷史同期新高
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巨有科技(8227)
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9.65
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AI概念股扮演多頭人氣火種，股價直奔漲停，日線連六紅
製表：陳昱光
2月9日一分鐘弱勢股
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名稱
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跌幅(%)
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弱勢原因
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利機(3444)
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6.92
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股價高檔賣壓湧現，外資反手調節，季線得而復失
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友威科(3580)
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6.52
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買盤追價意願不足，接連跌破半年線、年線關卡，外資偏空操作
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譜瑞-KY(4966)
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5.00
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三大法人調節動作頻頻，股價痛失千金價位，KD指標向下
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喬山(1736)
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4.92
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外資大舉減碼千張持股，調節壓力沉重，帶量跌破月線、半年線關卡
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信驊(5274)
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4.90
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高價股普遍承壓，股價高檔拉回，苦吞連四黑，再陷股王爭霸戰
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中鋼構(2013)
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4.83
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外資持續減碼，股價跳空重挫，低接買盤進駐，力守年線關卡
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宏觀(6568)
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4.44
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IC設計漲跌兩樣情，外資反手調節，終結連三買，KD指標下彎
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網家(8044)
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4.29
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PChome獲利不如預期，失望賣壓湧現，土洋法人對作
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金麗科(3228)
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4.15
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去年12月每股虧損0.13元，股價跌落200元整數關卡之下
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華新科(2492)
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3.95
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年線蓋頭反壓沉重，三大法人同步調節，失守10日均線
製表：陳昱光
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