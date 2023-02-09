2/9盤中熱門焦點股

今（2/9）日盤中熱門焦點股如下，僅供參考：

（1）AI發燒 偉康科技、訊連再大漲

受惠AI聊天機器人崛起，使相關軟體開發商「錢」景備受關注，台股上市櫃相關AI軟體廠商，如偉康科技（6865），今早盤再度強勢開高大漲，於開市後的5分鐘內，又緊鎖漲停板，表現超強勢，成交684張。

另外，同樣是AI軟體廠訊連（5203）也再度開高，並一度重返百元之上俱樂部，於開市4分鐘內即亮燈漲停板，暫報102元，唯之後逢短線獲利回吐賣壓出籠而在高檔帶量震盪，是否能在高檔成功換後，需再觀察量價關係。

此外，在興櫃掛牌的軟體廠現觀科技（6906）未甘示弱，繼昨強勢勁揚後，周四早盤開高之後仍欲小不易，迄上午9：25暫報上漲2.92%。（工商時報 數位編輯）

（2）美系外資寵愛 嘉澤趨堅

嘉澤(3533)1月合併營收為16.34億元，月減27.29%，年減30.55%，為去年2月以來低點，美系外資最新報告認為雖然短期遇需求逆風，但第1季為嘉澤營運谷底，第2季開始復甦，維持嘉澤「建議買進」評等，嘉澤盤中股價走高。

受到大中華區農曆年長假及傳統淡季需求減緩等因素影響，嘉澤1月合併營收為16.34億元，月減27.29%，年減30.55%，為2月以來低點。

美系外資最新報告預估，嘉澤第1季營收可能季減10%到20%，雖然近期需求遇逆風，預估第2季將開始復甦，長遠來看，嘉澤可望從DT與伺服器CPU Socket，以及DRAM和PCIe升級中受惠，進而推升公司更高的ASP及獲利，維持嘉澤「建議買進」評等，目標價990元。（時報資訊 張漢綺）

（3）盤中熱門焦點股：

1.創意(3443)：聊天機器人掀熱潮，股價開低走高，再創988元新天價。

2.威盛(2388)：ChatGPT掀AI熱潮，威盛拚沾光，股價開高後逆勢上攻。

3.凌群(2453)：ChatGPT題材持續點火，開盤跳空漲停，站上32.5元突破前高。

4.高力(8996)：熱能產品出貨帶旺1月營收年增逾7成，今早勁揚勝大盤，盤中股價再創238元歷史新高。

5.中興電(1513)：1月營收17.75億元為同期之最，長期訂單無虞，早盤重返80元之上。

6.保瑞(6472)：去年有機會大賺兩股本，受惠併購安生藥營運大吃補，法人看好今年獲利持續噴發，早盤再衝天價538元，與藥華藥再度上演生技股王爭霸戰。

7.智原(3035)：AI應用蓬勃，智原可望受惠，股價續穩高檔200元。

8.長榮(2603)：航運巨擘馬士基看壞今年，估獲利恐掉七成，長榮股價略承壓。

9.日月光投控(3711)：下午將召開線上法人說明會，今年營運續穩，股價強勢守百元之上。

10.AES-KY(6781)：高價股人氣增溫，三大法人全面加碼，今早續強來到900關前，一舉突破850元高壓區。

11.華邦電(2344)：外資翻多買超2818張，帶量跳漲2%，收復五日線。

12.訊連(5203)：AI概念吹漲風，早盤股價戰百元，劍指去年8月高價。

13.新盛力(4931)：BBU產品有望支撐今年營運走升，早盤拉半根漲停板、直逼季線。

14.希華(2484)：1月營收2.26億元，終止連3月降，多方轉強底部墊高，逆揚逾2%。

15.興能高(6558)：訂單能見度佳，高檔整理結束，量能增溫向上進攻，早盤近半根漲停板。

16.祺驊(1593)：買盤點火拉抬，盤初火速攻頂，站上2個月高峰。

17.百達-KY(2236)：車用助威，股價催油門，一度放量大漲8%，衝上4年半高價。

18.寬魚國際(6101)：元月營收躍增為2.05億元，聞訊亮燈觸頂，攻克4個月高價。

19.弘煜科(6482)：1月營收亮眼+遊戲展慶功，激勵強彈逾8%，改寫半年高價。

20.聯詠(3034)：法說會過，因看好聯詠Q2營運回升，多家外資調升目標價，股價漲多回檔。

21.新唐(4919)：拚Q2營運回溫，將在17日舉辦法說會，股價有撐。

22.世芯-KY(3661)：AI、高效能運算應用營收占比高，於車用領域擁有潛力，盤中再登千金寶座。

23.漢翔(2634)：1月營收26.85億元，年增52.87%，股價開高。

24.京元電(2449)：Q1估落底，全年看逐季上揚，股價翻紅守40元關卡。

25.王品(2727)：受惠疫情解封，外食市場復甦，1月營收攀峰，股價開高在200元之上再創高。

26.健亞(4130)：1月營收4350萬元、年增14.79%，激勵放量觸頂，登波段高。

27.泰詠(6266)：不受春節影響，1月營收創新高，開盤跳空漲停，創下5個月來新高價。

28.和成(1810)：法人買盤增溫、月線有守，買盤信心增，今早進場力拱漲3%。

（時報資訊 沈培華）

（4）中興電、高力再飆天價 機電族群見賢思齊

美國聯準會（Fed）官員陸續放鷹，衝擊美股隔夜回檔，台股跟進開低跌逾50點，下探15553點，電子權值股普遍熄火，資金轉入電纜、電機等傳產股點火，熱處理廠高力(8996)挾元月營收連5月攻頂之姿剽悍大漲8%寫天價，助長中興電(1513)、華城(1519)、寶一(8222)等電機股火苗，成盤面上亮點。

熱處理廠高力(8996)業績成長題材加上受惠政府千億發展綠能項目，元月繳出亮麗成績，單月營收3.21億元連5月創高，再寫新紀錄，點火今日股價開高走高，一度大漲逾8%衝上天價238元，領漲電機股整體走勢。

中興電(1513)1月合併營收攀升至17.76億元，月增12.85％，年成長33.80％。受惠拿下台電及民間企業超高壓氣體絕緣開關（GIS）182億元訂單，加上統包工程，目前在手訂單攀升至272億元，今年營收成長可期，獲利力拚兩位數成長，激勵早盤剽悍大漲5%，盤中再寫歷史新高價83.4元。

華城(1519)挾新能源與儲電產業維持成長趨勢，強韌電網計畫電力設備需求大增，法人點名今年三大成長動能來自綠能／能源轉型、台電強韌電網計畫及外銷，在手訂單看增4成，營收成長樂觀可期，預料今年獲利將超越去年，今日帶量衝高3%，重返五日線。

全球瘋減碳，對地球已是刻不容緩的議題！政府大力推動綠能產業，電機股擁綠電、重電及儲能超火題材，今年來一路攀沿向上，自元月16日以來呈現連11紅超強走勢，波段漲幅逾1成，相關概念股成當紅炸子雞，點火高力(8996)及中興電(1513)今日分別以238及83.4元改寫新高價。(時報資訊 龍彩霖)

（5）打入美電信電源市場 康舒展笑顏

康舒（6282）今開高登高，無畏盤勢拉回整理，迄上午11：49的市價暫報39.15元，大漲6.24%，表現不錯。

康舒日前法說會釋出兩好兩壞消息。康舒宣布第四季在業外虧損近兩億元負擔下，將出現單季虧損，而董事長許介立也將首季營收預估由持平、下修至年減個位數百分比。不過他看好全年營收可望年增雙位數百分比，併購案更讓康舒打入外人不易進入的高毛利美國電信電源市場，預計最快將在今年中完成併購案，換言之下半年就有機會認列營收、獲利。

康舒在小年夜宣布將以153億元現金併購ABB Power Conversion後，6日舉行法說會，由董事長兼總經理許介立親自主持。

康舒表示，去年第四季受到消費性電子與企業用產品需求疲弱影響，營收季減又年減，然而第四季本業獲利能力比起2021年同期仍是大幅改善，只不過，第四季業外損益對康舒不利，不僅有鉅額匯兌損失、又認列淡水舊廠一次性費用6000萬元，業外損失近兩億元，第四季將繳出虧損成績單。

另外，許介立在農曆年前才透露，第一季營收有機會與去年同期的相對高點持平，然而在6日法說會中卻下修首季營收預估至年減個位數百分比，他表示，這與農曆年後美國消費電子產品客戶訂單調整又大又快有關，不過他仍預期今年第二、三、四季營收都有機會優於去年同期。

雖然第四季虧損、第一季營收下修，但在不包括併購案的前提下，康舒依舊看好全年營收將年增雙位數百分比，康舒表示，成長動能主要來自於電源本業與車用相關產品。

而在眾所注目的併購案方面，許介立表示，ABB Power Conversion約有75％營收來自於通訊電源、產能以墨西哥為主、主要市場在美洲，與康舒營收主要來自於消費性電子用電源、工廠以東莞與武漢為主、主要市場集中在亞太區，十分互補，併購完成後，康舒的消費性電子電源、企業電源、通訊電源營收目標是各占三分之一。（工商時報 吳筱雯）

（6）AI商機爆發 凌群喊衝

美國聊天機器人ChatGPT持續炒熱AI概念股，表現明顯優於大盤，凌群(2453)今早跳空漲停，牢牢鎖在32.5元，訊連(5203)湧入買盤進駐，稍早強攻漲停價102元，目前漲幅約4%，雙雄撐起資服半片天，上市類股盤中漲幅1%上下，暫居類股漲幅之冠也跑贏大盤。上櫃資服由偉康科技(6865)領軍，早盤拉出第2根漲停，以98.8元寫下波段新高。上櫃半導體巨有科技(8227)盤中直奔漲停價125元。

除了軟體商受惠，法人也點名IC設計廠威盛(2388)，在ChatGPT帶起的AI軟體效應需求下，其AI產品線接單動能看增。威盛今早開高有撐，盤中漲幅逾1.8%。

國際上不乏對「生成式人工智慧」(Generative AI)趨勢的探討，ARK《BIG IDEAS 2023》報告指出，2022年為生成式AI元年，2023年則會掀起應用風潮。Gartner預估，生成式AI已邁向主流市場應用的高峰期。IDC預測，2026年AI系統的相關軟硬體和服務等支出，將超過3000億美元；2022年至2026年的年複合成長將達26.5%。

ChatGPT相關應用具有想像空間，就連微軟創辦人比爾‧蓋茲(Bill Gates)都正面看待。此外，微軟日前向ChatGPT所屬開發公司OpenAI投入數10億美元銀彈，據傳這筆投資最終不排除加碼至百億美元。(時報資訊 廖小蕎)

（7）去年賺超過3個股本 亞德客-KY趨堅

亞德客-KY自結去年營收及本業獲利均增長，雖受第四季認列匯損及大陸政府補助遞延發放等因素影響，仍賺3個資本額以上，EPS達30.07元，創歷史次高。亞德客1月、2月前7天接單大於出貨，看好自動化產業設備增溫，帶動今年氣動元件市場需求回溫，今年營運偏樂觀看待。

亞德客9日以平盤1,095元開出，最高達1,130元，盤中呈震盪趨堅格局。

亞德客自結去年第四季合併營收新台幣58.96億元、營業利益18.36億元，前年第四季匯兌收益人民幣2,500萬元，相較去年第四季匯兌損失1,400萬元，一來一回相差3,900萬元，折合新台幣逾1.6億元，侵蝕本業獲利，加上前年大陸廠認列大陸政府發放補助金人民幣3,700萬元，去年補助金發放尚未發放，可能延遲至今年發放，使得稅後淨利13.42億元，EPS從前年同期8.10元降至6.71元。

亞德客去年合併營收新台幣攀升至260.73億元，創史上新高、營業利益75.42億元、稅後淨利60.13億元，EPS從前年33.67元降至30.07元，改寫歷史次高。

大陸防疫封控剛鬆綁，農曆年前爆發一波確診潮，致使不少產業因工廠員工確診，被迫停工或減產。部分專家預期農曆年後，大陸會湧現第二或第三波確診高峰期。亞德客認為，第一季營運還有變數，無法預期是否優於去年同期。

亞德客指出，亞德客1月接單大於出貨、2月前7天接單金額也大於出貨，看好大陸死亡率大於出生率而導致少子化、年輕人不愛到工廠工作、製造業產業升級，對自動化產業設備需求增溫，今年氣動元件產業景氣及需求回升，可望個位數成長，亞德客預期今年營運偏樂觀，追求營收兩位數成長。（ 工商時報 沈美幸 ）