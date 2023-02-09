2/9上市、櫃企業營運快報

今（2/9）日上市、櫃企業營運快報如下：

1.資訊軟體領導廠叡揚資訊（6752）公布1月份單月合併營收為1.18億元，年增30.57％，月減28.76％，為歷年同期新高。主要成長力道來自於數位轉型及雲端服務，持續深耕資安、AIOps智能維運平台、AI、大數據等剛性需求，優化客戶交叉銷售等所貢獻。

2.晶睿(3454)1月合併營業收入為8.5億元，月減23.45%，年增59.24%，為歷年同月來新高。晶睿通訊表示，1月合併營收創歷年同月新高，主要是因來自全球的客戶訂單增加，代工及品牌事業持續暢旺，帶動營收增長。

3.春節長假工作天數減少，金屬包材廠福貞-KY(8411)1月營收為5億元，月減44.81%、年減26.69%。福貞指出，中國大陸疫情管制趨向寬鬆，內需消費市場逐步恢復基本面，第一季在客戶訂單挹注、物流與銷售渠道暢通下，單季合併營收表現可期。

4.IC載板暨印刷電路板（PCB）大廠欣興(3037) 受產業庫存調整及春節連假較早影響，2023年1月自結合併營收98.3億元，較去年12月106.5億元減少7.7％、較去年同期104.77億元減少6.17％，降至近11月低點、仍創同期次高。

欣興將於22日召開線上法說，2022年第四季自結合併營收366.89億元，季減2.04％、仍年增達20.04％，創歷史次高。美系外資預期產品組合優化可望帶動毛利率連4季創高，稅後淨利約85億元，季減1％、年增達70％，改寫歷史次高，全年可望賺逾2股本。

5.成衣代工廠儒鴻公布1月營收新台幣21.03億元，月減20.3%、年減42.85%。儒鴻表示，客戶庫存陸續去化，第2季已可看到長單比例漸增的跡象，預估第2季表現有望優於第1季。

6.和泰集團旗下共享汽車公司iRent（和雲行動服務公司）日前發生外洩用戶個資事件，交通部公路總局今（9）日表示iRent外洩個資達40萬筆，「情節重大」，依個人資料保護法規定處最高罰鍰新台幣20萬元。

7.資訊服務廠商精誠（6214）公布1月營收為29.98億元，較上月下滑25％，但年增達17.59％。該公司表示，針對第一季的營運持平看待，預期中國大陸市場解封，相關業務將逐步回復正常。