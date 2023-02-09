美股拉回示警 老手：這2檔外資恐「錯愛」

美股V轉後周三轉崩，台股行情也忐忑。資深分析師指出，現階段分析台股要掌握市場投資心理，即使今年基本面壞過去年，但股市提前反應，法人跟散戶都覺得有必要增持部位，但也提醒雖就技術面是長線買點，但外資大網急撒，撈到的不一定是大魚，營收基本面跟不上股價漲幅，點名信驊、創惟等2檔外資恐錯愛。

萬寶投顧投資總監蔡明彰表示，從股市投資心理的結構觀察，一定先從去年賣最多的外資開始動作，去年賣超台股1.23兆元，今年來買超回補2300億元。而散戶則具體反映在融資餘額及成交量，春節封關前融資餘額降至1511億元，約退回到 2020年8月指數12500點水準。

為何融資餘額創2年半低點？顯示散戶因去年台股跌太兇，對台股失去信心及熱情，當時大盤成交量只有每天1500億元，對比去年平均每天成交量2500億元，這是相當低的水位，表示散戶不關心股市。

散戶不像法人有操作績效的壓力，所以動作慢半拍，但最近融資餘額開始增加，5日及10日平均成交量2100~2200 億元，2項指標初步顯示散戶漸漸回來了。

這時要先了解法人及散戶接下來怎麼想、怎麼做？蔡明彰指出，今年初外資大買晶圓雙雄，分別買超台積電24萬張，聯電34萬張，今年來各漲19％跟23％。

其實就EPS而言，晶圓雙雄今年都較去年衰退，估計台積電由39.2元衰退到34元，聯電由7.09元衰退到5元，不過去年股價大跌，且以今年預估 EPS計算本益比，台積電16倍、聯電10 倍，處於合理水準，所以被外資列為第一優先回補的股票。

然而，大舉回補也會出現問題，外資漁網撒下去，也未必撈到大魚。有些個股外資強力買盤下，雖然股價快速反彈，但公布的基本面數據跟不上股價。

蔡明彰以超越大立光成台股股王的信驊為例，外資今年買超1100張，但1月營收2.2億元，月減44％及年減43％，月減受工作天數減少影響可以理解，但年減逾4成，不免擔心上半年資料中心成長放緩，伺服器控制晶片需求下滑，信驊自2020年11月起，每月營收的YoY都是正成長，如今變成負成長，若再連續2、3個月負成長，股價恐回頭，外資可能買錯了。

訴求Type-C題材的創惟，1月營收1.39億元，月減35％，年減高達68％，蘋果今年秋天推出iPhone 15，將支援Type-C，但距離現在還太久，何況創惟去年10月低點74.9元以來，反彈6成，也讓他認為，股價已不再是低基期。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 李宗莉）