美股跌 台股趨堅未變但注意技術面拉回

美科技股跌深，法人認為，美通膨壓力降溫，聯準會（Fed）緊縮政策放緩，雖美股漲多拉回，但整體態勢未變，台股漲多後，近期可注意技術面漲多拉回的可能。

美國股市主要指數8日收黑，回吐前一交易日的大部分強勁漲幅，其中以科技股跌幅最深，道瓊工業指數下跌207.68點或0.61%，收33949.01點；標準普爾500指數下挫46.14點或1.11%，收4117.86點；那斯達克指數挫跌203.27點或1.68%，收11910.52點；費城半導體指數下滑68.52點或2.19%，收3055.63點。

台股8日收在15618.17點，上漲217.26點，成交值新台幣2256.59億元，加計盤交易約2321.83億元。

國泰證期顧問處分析師蔡明翰接受電訪表示，雖然上週美國公布就業數據優於預期，市場擔心美聯準會（Fed）再緊縮貨幣政策，造成美股下挫，但結果美聯準會釋出偏鴿派言論，認為通膨降溫，緊縮政策可望持續放緩。

蔡明翰認為，美聯準會態度確定後，短線只要沒新的利空出現，在聯準會偏鴿派言論下，股市雖有機會續漲，但技術面出現漲多拉回仍然難免；另外，新台幣近期升值，外資回流，則有利台股。

產業動態方面，面板廠友達董事長彭双浪8日在法人說明會表示，面板業經過5個季度調整，有機會在2023年有機會回到正常水準。友達總經理柯富仁預期電視面板價格第2季可望上漲，並指出，因應全球客戶分工需求，預計今年在越南設廠，明年第1季量產。

DIGITIMES研究中心8日指出，由於通路庫存去化緩慢、需求未見曙光，今年第1季全球筆電出貨預估將季減18%。第1季歐美等國恐步入經濟衰退，且品牌通路庫存仍無法回到正常水準，筆電淡季的出貨衰退程度恐擴大。