陳奕光│台股震盪趨堅 可選業績、法人作帳題材股

總經與市場分析：

上周美國聯準會FOMC會議決議將升息幅度降為1碼，且FED主席鮑爾於記者會上的鷹派立場不如以往堅定，鮑爾13次提到「通膨減緩（disinflation）」，有信心宣告通膨下滑的過程已經開始，並表示聯準會官員針對終點利率進行討論，終點利率可以高於、符合或低於5％。

鮑爾認為當前金融情勢與去年12月FOMC會議時大致相符，並未對近期轉趨寬鬆的金融情勢潑冷水。上周美國勞工統計局公布1月非農就業新增51.7萬人、大幅高於市場預期的18.8萬人，失業率3.4％、創1969年以來新低；1月就業數據雖遠優於預期，導致利率期貨市場對未來利率走勢的預估上修近1碼，但近期美國企業裁員消息頻傳。

根據Challenger統計，1月美企宣布裁員10萬2,943人，創下2020年以來新高，近三個月裁員人數超過2022年前三季的總和，就業市場降溫的趨勢明確，1月就業報告應只是一次異常數據，若後續就業數據回到成長逐步趨緩的態勢，對聯準會的升息路徑就不會產生太大的影響。

隨著通膨穩定下滑，且升息循環即將到達終點，資產估值修正的壓力減輕，後續影響資產價格走向的關鍵應逐漸轉移至基本面表現，如經濟是否衰退、需求下滑幅度、庫存修正期間等。

操作策略：

近期市場除關注聯準會態度外，也聚焦美股財報；截至最新統計，S&P500已公布318家財報，其中營收成長12.01％，盈餘成長5.49％，盈餘表現略優於預期，惟分析師仍對未公布財報企業展望偏保守，以原物料、通訊和金融財報表現較差，大型科技股也因縮減資本支出或降低費用受到投資人青睞，美股財報仍對產業類股有影響性。

由於去年底資金開始回流股債，其中美元指數為領先指標，美元指數自去年114.778元高點回檔至100.82元，近期已反彈至103.964元，對應美國10年期債券殖利率3.3308％反彈至3.6701％，不過美債倒掛（2年期與10年期）仍達79bps，美國經濟衰退的隱憂仍在；受到美元指數反彈影響，近日新台幣匯率微幅走貶至30.027元，後續外資是否持續買超可以台積電為觀盤指標。

去年高點18,619點回檔最低至12,629點，期間下跌5,990點，若以反彈0.5計算約在15,624點，符合短線滿足點；台股守穩年線15,304點上震盪趨堅，本周公布元月營收，加上多家上市櫃公司法說會，盤面轉向個股表現。由於月線14,937點與季線點14,570點呈現走揚，指數震盪相對有支撐。投資策略上，可以近期營收展望佳、法人作帳、公司派執行庫藏股偏多及低檔止跌股等，為選股方向進行操作。