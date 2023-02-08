外資大買面板雙虎 金融股淪提款最大苦主

美國聯準會主席鮑爾表示「通膨已開始降溫」，激勵美股4大指數全紅，費半大漲逾3%，台股今天開高走高大漲217.26點，收15,618.17點，成交量2,256億元。指標股台積電大漲3.25%，收540元。

今天3大法人全部買超，外資買超141.62億元，投信買超20.76億元，自營商買超14.62億元，合計3大法人買超176.99億元。

友達今天法說公布財報，上季大虧102億、全年大虧211億，是10年來最差，展望2023年「仍極具挑戰」。不過外資雪中送炭，大力加碼面板股，雙虎蟬聯買超冠亞軍，敲進群創4.3萬張、友達2.97萬張。

台股漲勢再起，外資除了續買晶圓雙雄，另外還押寶產業型ETF，加碼國泰智能電動車5,969張、國泰費城半導體4,300張，0056元大高股息也買超4,960張。

等市場看到基本面很好，恐怕只剩魚尾巴

賣超方面，金融股則淪為外資提款最大苦主，今天在賣超前10名佔了5檔，但在買超排行榜則完全不見金融股蹤影。元大台灣50反1持續遭拋售，登上賣超第一名。

永誠投顧分析師李蜀芳表示，前幾天的拉回不是要轉空，而是主升段要完成之前中繼站的買點。主升段主流是電子，行情會完整走完5波，股價低點是基本面利空淬煉出來、高點是技術面創造出來。市場看空理由是基本面很差，但資金面會領先基本面半年，等市場看到基本面很好，恐怕就只剩下魚尾巴，那時才要進場很容易賺小賠大。台股現在才剛走完第一波，但電子股還在第一波，金融也是。2023年台股轉為多頭看法不變，當你看到急單效應、營收回溫，魚的身體已經被吃掉，剩下魚尾巴了。

外資今天買超上市個股前10名為：群創(3481)43,376張、友達(2409)29,731張、聯電(2303)26,525張、台積電(2330)19,455張、國泰智能電動車(00893)5,969張、日月光投控(3711)5,814張、新纖(1409)5,324張、元大高股息(0056)4,960張、華孚(6235)4,867張、國泰費城半導體(00830)4,300張。

外資今天賣超上市個股前10名為：元大台灣50反1(00632R)12,521張、永豐金(2890)9,964張、玉山金(2884)9,423張、開發金(2883)8,474張、長榮航(2618)7,520張、中華電(2412)7,375張、元大滬深300正2(00637L)4,975張、金像電(2368)4,060張、新光金(2888)4,059張、臺企銀(2834)3,983張。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 王順泉 ）

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