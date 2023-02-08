2/8上市、櫃企業營運快報

今（2/8）日上市、櫃企業營運快報如下：

1.旅遊業者雄獅(2731)受惠跨境旅遊需求復甦、配合春節連假旺季需求暢旺加持，2023年1月自結合併營收11.12億元，較去年12月6.54億元躍增達69.98％、較去年同期1.61億元跳增達5.91倍，創2020年2月疫情爆發以來近35月高點。

2.全球減碳目標堅定，催動投資市場資金熱潮，今年以來，相關碳中和產業鏈指數皆有不錯表現，尤以電動車指數在元月漲逾2成最亮眼，華南永昌全球碳中和趨勢指數基金經理人蔣松原8日表示，市場受到通膨趨緩、聯準會態度軟化激勵，今年以來美股迎來一波反彈，不過佈局上仍留意題材選擇，建議投資人可把握永續趨勢，伺機布局碳中和產業掌握長期收益。

3.東陽(1319)1月合併營收14.98億元，年減14.1％，主要因逢春節假期，工作天數少所致。

4.宏全（9939）投資3.5億元，興建自貿廠第二期，8日舉行冷凍庫開工典禮儀式，預計2024年第一季試營運、第二季正式商業運轉。上述投資案，宏全已爭取與國內最大最專業蔬果原汁製造廠商—佳美食品公司合作，將提供給佳美等客戶的冷鏈物流儲存需求。

5.半導體封測大廠日月光投控旗下環旭電子去年稅後獲利人民幣30.6億元，大幅年增近65%，今年第1季受產業去化庫存影響，環旭預估單季營收年減約10%。

環旭今天上午公布去年業績快報，其中去年營收人民幣685.16億元，較前年553億元成長23.9%，去年稅後獲利人民幣30.6億元，較前年18.58億元大增64.69%，去年每股基本純益人民幣1.4元，優於前年EPS 0.85元。

6.工業電腦廠融程電公布1月合併營收約新台幣1.88億元，因農曆年假期間工作天數較少，月減24.4%、年增7.2%，仍寫下歷年同期次高。

7.金管會公布，壽險業2022年12月持有國內、外股票市值分別為新台幣1兆6008億元及4171億元，雙雙較11月下滑；另一方面，壽險業持有國內、外現金水位同步走升，合計握有9091億元現金。

8.搶攻西洋情人節商機，開展餐飲集團旗下美式連鎖餐廳TGI FRIDAYS與Texas Roadhouse德州鮮切牛排除推出情人節套，更於2月13日當天首度推出「單身小酒館」及「單身酒吧萬萬醉」一日快閃活動。

雙品牌分別提供499元及599元指定酒類暢飲優惠，並規劃專屬的吧檯活動區，讓單身的朋友在Bartender的帶動下認識新朋友，把握『在情人節前揮別單身』的機會。

9.瑞普萊坊總裁曾東茂今（8）日公開亮相，對於未來商用不動產市場，抱持樂觀態度。瑞普萊坊市場研究部總監詹宗煌今天公布2023年全球獨立不動產顧問公司萊坊Knight Frank的財富報告，全球投資意願調查展望顯示，全球超高淨資產人士看好商用不動產投資需求，優於住宅。

10.搶情人節浪漫商機，六福旅遊集團旗下「一禮莊園」將於2月10日至2月14日，在台北六福萬怡酒店一樓開設期間限定商鋪，賓客不須提前訂購也能購買到最新鮮花材所設計的浪漫花束，以及各式精巧優美的永生花禮，若提前去電預先訂購花束，還可享滿2,500元市區單一地址配送免運費。

另台北六福萬怡酒店推出「情人節一泊二食」專案售價6,888元，包含紅酒1瓶及大廳酒吧「臻情久久」雙人餐，全套餐點含牛排、海鮮雙主菜，並搭配一禮烘焙所推出的2.5吋「草莓玫瑰塔」，此蛋糕亦提供6吋單獨販售，且於2月28日前在酒店用餐，不限金額即可以700元加購帶回家。