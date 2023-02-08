拉「積」盤又來了！內行曝1類股快撿

原先市場擔憂上周公布的非農就業數據優於預期，引發升息隱患，隨著美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）昨（7）日對於今年通膨下降的談話，沒有釋出鷹派升息訊號，振奮美股走揚，台積電與聯電ADR聯袂大漲2％。

台股今（8）日開高走高，電子股百花齊放，晶圓代工龍頭台積電（2330）上漲超過3％貢獻大盤百餘點，聯電（2303）漲幅也超過2.5％，聯發科（2454）強漲近4％，矽力-KY（6415）、創意（3443）亮燈漲停。

法人表示，近期公布的電子業元月營收獲利表現不好，但利空不跌，這代表市場投資氛圍改變，對於下半年電子業結束庫存調整後的營運也有預期，一旦美股上漲，電子股更容易發動一波行情，目前盤勢發展偏向樂觀，提醒「不宜空手」，留意2、3月財報若有利空，導致股價回檔就是加碼時機。

半導體股產業基本面往下情勢沒有改變，只因去（2022）年跌幅已深，而且台積電釋出下半年產業景氣有望好轉的預測，讓市場「高度預期」下半年會好轉，樂觀預期會延續一段時間，建議投資人還是可以追價，只是要留意股價位階仍低，漲勢落後大盤的股票，尤以沒站上年線的個股，擇優布局。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 黃順德）