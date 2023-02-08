ChatGPT爆紅 台股AI雙雄飆高競速

AI(人工智慧)聊天機器人ChatGPT爆紅，也帶動AI相關概念股衝鋒，創意(3443)今開高後，盤中強勢鎖住漲停，報在925元新天價，世芯-KY(3661)亦開高走高大漲逾5%。

AI、HPC一直被視為IC設計領域下一波段重要藍海，加上其和消費性電子直接關聯性不大，故去年也成為相對抗跌的標的。近期在ChatGPT爆紅下，讓AI再度成功吸引市場目光，分析師認為，專案終止與客戶取回專案並自行設計(尤其是IC設計客戶)一直是設計服務業者之營運變數，考量設計能力、資源及經驗，相較系統廠或CSP業者，調整設計平台對IC設計客戶較容易，而AI、HPC領域營收佔比較高之設計服務公司面對其餘IC設計公司及系統廠之潛在競爭將有較佳的抵禦能力。

研調機構預估，全球AI半導體市場2021~2026年複合年成長率19.9%，5年成長達1.5倍，優於全球半導體市場2021~2026年複合年成長的成長幅度。

受傳統季節性影響，創意預估，第一季營收將季減雙位數百分比，但表示營收將優於去年第三季水準，展望2023年，創意之業務能見度將持續受強勁設計服務需求支合作關係密切，隨台積電(2330)先進製程領導地位穩固，創意可受惠伴隨而來的ASIC晶片設計授權金及Turnkey(量產)權利金生意，創意在AI、HPC(高速傳輸)以及5G的趨勢帶動下，創意先進製程接單穩定，未來ASIC(客製化晶片)出貨持續強勁。

世芯-KY去年全年營收為137.06億元，年成長31.48%，創下歷史新高紀錄。世芯-KY今年來自美系CSP客戶的營運成長動能仍穩健，且今年上半年量產業務持續放量，且世芯-KY在AI/HPC應用營收佔比最高，未來在AI大行其道下，受益匪淺。

（時報資訊 王逸芯）

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