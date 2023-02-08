2/18盤中熱門焦點股

今（2/18）日盤中熱門焦點股如下，僅供參考：

（1）外資回補雙虎 友達神氣

友達(2409)將在今(8)日舉行年度實體法說會，由於液晶面板市況與報價表現續平淡，預料目前營運尚未脫離低谷，但法說前獲外資單日買超16394張力挺，今股價呈現連二日大漲之表現。

外資周二也買超面板雙虎的群創(3481)11729張為買超張數最多的個股第二名，群創今早股價同步走強。

由於需求仍平淡，液晶面板市況與2月報價表現相較1月初估變化不大，電視面板與筆記型電腦價格可望持平。法人預期，電視面板最快有機會在第二季醞釀反彈，後市仍要看終端需求。短期觀察重點在於中國大陸廠的投片策略和各廠之營運策略。長期來看，面板產業景氣復甦關鍵仍視終端消費需求。

受到面板產業景氣修正影響，面板大廠友達、群創自去年第二季開始陷入虧損，去年第三季雙雙大虧逾百億元，推估去年第四季及今年第一季仍將虧損逾百億元，隨著下半年備貨需求，春燕預估最快在第二季來到。

法人指出，面板第一季出貨估持續下滑、報價持平，調整時間延長至第二季，上半年稼動率恐維持低檔，全年虧損恐擴大。

友達去年股價跌了一整年，與2021年4月高峰32.55元相較，股價呈現腰斬，去年9月底友達每股淨值仍有25.69元，董總帶頭買，據統計，董事長彭(又又)浪去年12月斥資逾1,500萬元，大敲1,000張持股，總經理柯富仁也買進245張。

友達將在今日舉行法說會，公布上季營運及未來展望；預料去年第四季將續大虧逾百億元，群創預料也難逃再連虧百億元。

友達去年第三季虧損104.25億元，每股淨損1.23元，為近十年來單季最差，已連續兩季虧損，單季產能利用率僅五成。累計2022年前三季虧損108.93億元，每股虧1.18元。

群創同陷虧損，2022年第三季稅後虧損127.46億元，每股虧損1.27元，累計前三季虧損155.96億元，每股虧1.5元。（時報資訊 沈培華）

（2）3月訂單可望回流 聯詠強攻

驅動IC廠聯詠（3034）去年獲利出爐，年度EPS將逾45元高水準，本益比低於10倍，且潛在的高股利政策吸睛，加上今年獲利前景仍未看淡，激勵該股周三開高之後，欲小不易，迄上午11：09的市價暫報395元，大漲8.52%，表現出色。

聯詠去年第四季財報出爐，稅後純益季減6.1％至40.43億元，累計去年全年一共賺進約4.5個股本。對於2023年第一季營運展望，副董事長暨總經理王守仁指出，最快3月將會有筆電、IT面板等終端應用的大尺寸驅動IC訂單加持，預估第一季合併營收可望繳出與去年第四季持平或略微成長的成績單。

聯詠7日召開法說會並公告去年第四季財報，單季合併營收224.20億元、季增14.5％，毛利率40.6％、季減2.1個百分點，稅後純益40.43億元、季減6.1％、年減63.0％，每股稅後純益6.64元。

累計聯詠去年全年合併營收1,099.57億元、年減18.8％，寫下歷史次高，平均毛利率46.3％、年減3.5個百分點，稅後純益279.70億元、年減28.0％，賺進超過4.5個股本，每股稅後純益45.96元。

回顧第四季營運結果，王守仁指出，去年第四季營收超出財測預估區間主要原因在於電視急單挹注，且手機的OLED驅動IC出貨持續成長加持。不過，他也強調，目前驅動IC產品單價仍在下滑。

聯詠釋出今年第一季財測目標，以美元兌新台幣匯率1：30計算，第一季合併營收將落在222～232億元，與去年第四季相比大約持平至季成長3.5％。聯詠同步公告1月合併營收72.23億元、月減7％、年減41.4％。

對於今年第一季營運展望，王守仁指出，預期3月開始將會有來自筆電、IT面板等終端應用的訂單挹注，特別是在高階產品線，其他如智慧手機產品線需求仍持續低迷，但是OLED驅動IC出貨仍維持穩健，整體來看，營運可望優於季節性水準，且預期第二季營運初步來看有望持續向上。（工商時報 蘇嘉維、數位編輯）

（3）盤中熱門焦點股：

1.台積電(2330)：美科技股強彈，昨夜ADR大漲近3%，早盤跟漲近3%，開高15元、為538元，躍過5日線。

2.創意(3443)：有望入列MSCI成分股，今年營運續拚新高，股價續強攻上889元新高。

3.群創(3481)：電視面板報價Q2有望緩步上揚，外資連2買超累計逾2萬張，放量彈升逾4%，站上近3個月高點。

4.必應(6625)：尾牙、展演承辦量回溫，高看Q1營運，早盤觸漲停價51.5元，兩度突破前高。

5.第一銅(2009)：期銅從4周低點反彈回升，吸引人氣匯集、股價漲逾5%，跳過5日線，領漲鋼鐵股。

6.聯詠(3034)：去年EPS 45.96元；Q1迎急單營運向上，估Q1營收估222~232億元、毛利率37.5~39.5%，股價大漲再創波段新高。

7.合一(4743)：新藥前進東南亞題材續發酵，獲投信連買相挺，放量強彈5%，衝上兩個月高點294.5元。

8.友達(2409)：法說前夕買盤卡位，獲外資及自營商聯手買超1.9萬張，早盤續揚4%，挺進波段高。

9.華星光(4979)：5G題材添火，去年拚轉虧為盈，早盤一度大漲逾6%，站上波段高。

10.聯電(2303)：財報利空出盡，昨夜ADR彈升2.47%，盤初走高收復50關、5日線。

11.鈊象(3293)：1月營收年增19.72％，昨外資大舉回補824張，盤初續漲守穩5日線上。

12.宇瞻(8271)：兔年開春以來，外資累計買超達453張，短線股價回調3日後，盤初爆量彈升，收復5日線。

13.大魯閣(1432)：迎金兔年來漲幅已逾3成，今漲多賣壓出籠，股價逆勢回調逾3%。

14.恒耀(8349)：特斯拉調漲美市Model Y休旅車售價，吸引三大法人連兩日買超，盤初股價改寫2餘月來波段新高。

15.橘子(6180)：遊戲改版續吸金，外資昨大手筆買超1039張，盤初股價續漲逾3%，追平2018年2月前高。

16.台塑(1301)：台塑三寶1月營收月減幅度均逾一成，展望Q1逐月成長，股價貼近平盤整理。

17.義隆(2458)：2月22日將召開法人說明會，股價持穩。

18.智原(3035)：1月營收創同期新高，2月21日將召開法人說明會。股價一度攻上201元。

19.雄獅(2731)：現金增資申購案今日登場，每股承銷價訂在85元，1月營收為11.13億元，年增591.26%，股價開高壓回平盤。

20.聯發科(2454)：第一季展望偏弱、遜於市場預期，內外資看法多空對峙，股價開高隨台股重登5日線。

21.茂達(6138)：營運先蹲後跳，下半年迎回補庫存潮，投信力拱股價再創波段新高。

22.兆利(3548)：折疊手機帶動軸承供應，外資進場加碼，休息後早盤攻高約4%。

23.建榮(5340)：產品應用轉型，看好發展雲端與高頻後市，買盤再進場推高股價。

24.友威科(3580)：應用於半導體相關營收佔比拉高，外資連2買，一度大漲5%。

25.台郡(6269)：1月營收雙減，明日法說會市場關注營運展望，百元關卡形成支撐，今早跳漲2%。

26.AES-KY(6781)：電子股交投增溫，搭配本土法人買超，多方再起站回800元。

27.上銀(2049)：瑞銀升評「買進」，推測合理股價360元、幾近倍增，股價續沿5日線走揚。

28.玉山金(2884)：1月獲利27.2億元、年增逾6成，外資昨賣超減半，今早反攻收短均。

29.中天(4128)：獲外資連10買，放量挺進71.3元波段高。

30.保瑞(6472)：治療胃食道逆流學名藥在美上市，有助獲利表現，法人看好去年賺2股本，早盤再衝天價488.5元。

31.材料-KY(4763)：1月營收逆勢雙增，創上市來新高，營運能見度佳，早盤衝上天價298.5元。

(時報資訊 李慧蘭)

（4）AI火紅 偉康科技攻頂 訊連、現觀科追價買氣活絡

受惠AI聊天機器人崛起，使相關軟體開發商「錢」景備受關注，台股上市櫃相關AI軟體廠商，如偉康科技（6865），今開高之後不回頭，在開市後的21分鐘內，即上攻漲停板，表現耀眼。

另外，同樣是AI軟體廠訊連（5203）也開高走高，迄上午10：44的市價暫報93.5元，勁揚7.1%，而在興櫃掛牌的軟體廠現觀科技（6906）則暫報174.5元，上漲2.12%，也都表現不錯。（工商時報 數位編輯）

（5）半導體族群帶勁 4檔ETF領跑

台股今早半導體類股表現強勁，指數上漲逾2.5%，總成交額占比逾4成。而台股掛牌的4檔以「半導體」為名的ETF，今天也成為ETF中的領跑者，包括兆豐洲際半導體(00911)、新光台灣半導體30(00904)、中信關鍵半導體(00891)、富邦台灣半導體(00892)等。

而根據證交所統計，今年1月國內38檔台股原型ETF績效統計，新光台灣半導體30以1月上漲15.61%表現名列第一，而其他依序為富邦台灣半導體、兆豐台灣晶圓製造(00913)、中信關鍵半導體。

新光台灣半導體30 ETF上月績效表現亮眼，2月以來持續向上走高，該基金經理人王韻茹認為，第一季台灣半導體投資潮將再現，主要來自於全球半導體產業，今年雖然維持下行趨勢，但預料庫存調整周期有望於上半年落底。

半導體股價通常領先基本面表現，農曆年前全球績優半導體重量級個股，多頭投資氣氛提前轉佳，帶動美股費城半導體指數急升，農曆年後台灣半導體股有機會出現補漲氣勢，也順勢帶旺台灣半導體ETF衝高。

中信關鍵半導體ETF則將於16日除息，每單位配息0.11元，年化配息率3.5%。該ETF自2021年5月28日掛牌上市以來，已配息五次，2021年全年每單位配發0.55元、2022年則配發0.65年，年化配息率分別為3.43%及5.11%。（時報資訊 任珮云）

（6）土洋對作 華碩軟腳

華碩(2357)在市場評估NB庫存去化，仍待觀察下，近期股價演出相對牛皮，也由於土洋對作，該股在今大盤一度大漲近200點之際，股價仍多在平盤附近疲軟整理，迄上午11：03的市價暫報下挫0.18%，表現不佳。

華碩連續6個交易日遭外資賣超，但內資投信法人則是連5買。華碩電競筆電在台市占率在去年突破4成，拿下2022年台灣銷售冠軍，蟬聯28季王座！

華碩瞄準玩家對電競筆電的極致效能需求，宣布搭載RTX 40系列顯示卡的ROG電競筆電新品於2月8日晚間10點陸續開賣！包括：配備RTX 4090/4080顯示卡的ROG Strix SCAR 16/17/18、ROG Strix G16、ROG Zephyrus M16；採用RTX 4070/4060/4050顯示卡的ROG Strix G18、ROG Flow Z13/X16，則可於2月14日預購，2月22日晚間10點開賣。潮流神機重裝上陣，玩家搶先入手，制霸遊戲戰場！

此外，CES備受關注的強勢電競筆電ROG Strix SCAR 16 (G634JZ)，搭載第13代Intel Core i9-13980HX處理器與NVIDIA GeForce RTX 4080顯示卡，具備MUX獨顯直連開關，釋放強大運算能量；並在15吋機身置入全新16吋Nebula HDR Mini LED螢幕，QHD 240Hz/3ms更新率，畫面明亮、流暢、生動，開啟超前視覺沉浸感，為遊戲玩家及創作者首選。

另一話題焦點為ROG Strix SCAR 18(G834JY/G834JZ)，擁有最高第13代Intel Core i9-13980HX處理器與最高 NVIDIA GeForce RTX 4090顯示卡，搭配MUX獨顯直連開關，突破效能極限；搭載全新18吋ROG Nebula電競螢幕，QHD 240Hz/3ms面板，視覺廣闊華麗，疾速暢玩遊戲不卡頓！（時報資訊 任珮云）

（7）外資、投信攜手捧 上銀衝波段新高價

工具機龍頭亞德客-KY（1590）、上銀（2049）雖元月營收陷谷底，但外資卻送暖調升投資評等，在外資及本土法人買超加持下，二檔個股兔年開春以來，漲幅分別為16.5%及27.5%，8日上銀股價續攻、早盤漲幅逾3%、亞德客平盤上下游走、仍守在千元之上。

上銀受農曆春節連假工作天數較少影響，元月合併營收14.47億元，月減13.8%，也比去年同期衰退39.7%，為2020年4月以來低點，公司預期本季將是今年營運低點，但美中關係緊張、俄烏戰爭持續，以及通膨、升息等壓力下，今年景氣偏向保守看待。

上銀表示，從接單狀況來看，目前平均能見度約二個月，後續要看台北國際工具機展廠商接單狀況而定。

亞德客自結元月合併營收14.57億元，月減29.9%、年減25.2%，創2021年3月以來低點，主要也是因工作日減少所致。亞德客表示，儘管未來出貨仍可能受到疫情狀況不確定影響，但公司對今年營運偏向樂觀。

儘管亞德客、上銀元月營收陷谷底，但外資瑞銀認證認為，大陸的工廠自動化市場將自第二季起率先反彈，其他市場則將於下半年跟進，亞德客、上銀營收動能與工廠自動化工具機訂單具高度正相關，本次產業循環轉往正面發展，將帶動2023、2024年強勁訂單表現。將上銀投資評等升至「買進」，推測合理股價至360元，同時維持工具機股王亞德客正向投資評等。

上銀近期股價走強，除外資調升評等外，也受本土法人青睞，其中，投信已連續10個交易日站在買方，8日早盤股價持續走強，最高來到141元、再創波段新高價。(工商時報 方明)

（8）ChatGPT爆紅 AI雙雄飆高競速

AI(人工智慧)聊天機器人ChatGPT爆紅，也帶動AI相關概念股衝鋒，創意(3443)今開高後，盤中強勢鎖住漲停，報在925元新天價，世芯-KY(3661)亦開高走高大漲逾5%。

AI、HPC一直被視為IC設計領域下一波段重要藍海，加上其和消費性電子直接關聯性不大，故去年也成為相對抗跌的標的。近期在ChatGPT爆紅下，讓AI再度成功吸引市場目光，分析師認為，專案終止與客戶取回專案並自行設計(尤其是IC設計客戶)一直是設計服務業者之營運變數，考量設計能力、資源及經驗，相較系統廠或CSP業者，調整設計平台對IC設計客戶較容易，而AI、HPC領域營收佔比較高之設計服務公司面對其餘IC設計公司及系統廠之潛在競爭將有較佳的抵禦能力。

研調機構預估，全球AI半導體市場2021~2026年複合年成長率19.9%，5年成長達1.5倍，優於全球半導體市場2021~2026年複合年成長的成長幅度。

受傳統季節性影響，創意預估，第一季營收將季減雙位數百分比，但表示營收將優於去年第三季水準，展望2023年，創意之業務能見度將持續受強勁設計服務需求支合作關係密切，隨台積電(2330)先進製程領導地位穩固，創意可受惠伴隨而來的ASIC晶片設計授權金及Turnkey(量產)權利金生意，創意在AI、HPC(高速傳輸)以及5G的趨勢帶動下，創意先進製程接單穩定，未來ASIC(客製化晶片)出貨持續強勁。

世芯-KY去年全年營收為137.06億元，年成長31.48%，創下歷史新高紀錄。世芯-KY今年來自美系CSP客戶的營運成長動能仍穩健，且今年上半年量產業務持續放量，且世芯-KY在AI/HPC應用營收佔比最高，未來在AI大行其道下，受益匪淺。（時報資訊 王逸芯）

（9）譜瑞、世芯衝破千元大關 台股再現8千金

美股因聯準會釋出訊息鷹中仍偏鴿，四大指數同譜高歌，尤其費城半導體指數勁擔揚3.12％，台股8日在台積電（2330）等半導體股帶動下大漲逾200點，高價股更成買盤重心，台股千金股再度見到七千金，譜瑞-KY（4966）、世芯-KY（3661）早盤雙雙攻上千元大關。

台股從去年最低點觸及12,629點波段低點後，高價股股價大幅沈淪，千金股一度剩下兩千金，近日緩步增加千金股俱樂部，今天再度衝上比千金，包括股王信驊、股后大立光，以及力旺、旭隼股價在1,685元相持不下，爭高價股老三，接下來就是近日新登千金股的亞德客-KY，以及今天重返千金股的譜瑞-KY及世芯-KY。

除了千金股陣容大增之外，祥碩早盤股價也衝上995元，蓄勢挑戰千元，另創意受到可望加入MSCI成分股的消息激勵，今天股價衝上漲停價925元，改寫歷史新高。祥碩及創意備衝刺千金股。（工商時報 呂淑美）

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