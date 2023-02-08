新股抽籤來了 這2檔輪番上陣 投報率達3成

台股跟進美股驚驚漲，半導體再成領頭羊，但眼看軋空頭又軋空手的雙軋行情增溫，想追又不甘心的投資人，不妨改抽股票試手氣。除觀光股指標雄獅今起因現增辦理公開申購，每張中籤價差2.9萬元，長榮集團小金雞長榮航太也將在3月掛牌上市，目前價差約2.1萬元，投報率也超過3成。

雄獅今（8）日起辦理增資公開申購，申購期間為8~10日，預計14日抽籤，並在22日撥券入戶，預計承銷張數850張，每股承銷價85元，以目前收盤價114元推估，中籤者可樂賺2.9萬元，投資報酬率達34.1％。

觀察近期營運，雖全球航班尚未完全恢復，但雄獅團費較疫情前漲逾3成，以歐洲、日本線最為亮眼，由於雄獅1月出團人數已回到疫情前同期的4成左右，法人推估，1月營收有機會創疫情後同期新高，暑假起再迎出境旅遊高峰。

長榮旗下小金雞長榮航太，預計3月掛牌上市，成集團第6家上市公司

此外，長榮集團旗下負責飛機維修的長榮航太，預計3月掛牌上市，成集團第6家上市公司。長榮航太董事長黃南宏昨（7）日表示，航空業復甦，維修事業體貢獻穩定營收，且只要航空公司存在、維修需求就在，「訂單能見度至少5年起跳」，維修及零組件製造等2大業務成長可期。

現為全球第8大維修廠的長榮航太，與美國GE、Spirit Aerosystems與艾姆勒車電等3大廠關係深厚，均成立合資公司，長榮航太目前股本35.28億元，2022年營收118.47億元，年增23.19％；2021年EPS2.5元，2022年前3季已達4.07元。

由於機體維修年約260架次，加上主要客戶都是5年以上長約，長期業績成長動能無虞，目前興櫃股價約86元，與暫定上市發行價格65元相較，抽中1張估可現賺2.1萬元，投報率也有32％，若再與日前興櫃股價115元天價相較，價差更高達5萬元，後市值得留意。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 李宗莉）

延伸閱讀

長榮航太黃南宏 3箭打造第三成長曲線

台股多空拉鋸 台積電等16檔可單兵作戰

外資湧櫃買 連買金額破紀錄 5檔吸金

隱含高殖利率 這2檔默默放光芒