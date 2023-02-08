外資、投信攜手捧 上銀衝波段新高價

工具機龍頭亞德客-KY（1590）、上銀（2049）雖元月營收陷谷底，但外資卻送暖調升投資評等，在外資及本土法人買超加持下，二檔個股兔年開春以來，漲幅分別為16.5%及27.5%，8日上銀股價續攻、早盤漲幅逾3%、亞德客平盤上下游走、仍守在千元之上。

上銀受農曆春節連假工作天數較少影響，元月合併營收14.47億元，月減13.8%，也比去年同期衰退39.7%，為2020年4月以來低點，公司預期本季將是今年營運低點，但美中關係緊張、俄烏戰爭持續，以及通膨、升息等壓力下，今年景氣偏向保守看待。

上銀表示，從接單狀況來看，目前平均能見度約二個月，後續要看台北國際工具機展廠商接單狀況而定。

亞德客自結元月合併營收14.57億元，月減29.9%、年減25.2%，創2021年3月以來低點，主要也是因工作日減少所致。亞德客表示，儘管未來出貨仍可能受到疫情狀況不確定影響，但公司對今年營運偏向樂觀。

儘管亞德客、上銀元月營收陷谷底，但外資瑞銀認證認為，大陸的工廠自動化市場將自第二季起率先反彈，其他市場則將於下半年跟進，亞德客、上銀營收動能與工廠自動化工具機訂單具高度正相關，本次產業循環轉往正面發展，將帶動2023、2024年強勁訂單表現。將上銀投資評等升至「買進」，推測合理股價至360元，同時維持工具機股王亞德客正向投資評等。

上銀近期股價走強，除外資調升評等外，也受本土法人青睞，其中，投信已連續10個交易日站在買方，8日早盤股價持續走強，最高來到141元、再創波段新高價。

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