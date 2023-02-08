股民傳放空東哥遊艇慘賠輕生 金管會回應

近期市場流傳有投資人借券放空東哥遊艇（8478）卻被軋空，強制回補後價差及借券費賠上數百萬元，因而輕生。金管會證期局副局長張子敏7日提醒投資人，進行當沖交易前，應評估「自身財務情形及投資經驗」，並衡量「股價波動」及「無法完成反向沖銷恐面臨違約及衍生借券費用」等投資風險。

此次事件有媒體關注點在於，過年期間沒有開盤，投資人卻要繳付鉅額借券費是否合理？

張子敏指出，據「有價證券當日沖銷交易作業辦法」第10條規定，要借券必須和經紀商簽約，另券商公會「證券商辦理應付當日沖銷券差有價證券借貸契約書範本」明定，借貸期間為「借券成交日起算一個營業日」，所以實務上是用營業日，並沒有說放假還要收費。若不能在當日完成，借券期間會延到作業完成日為止。

張子敏指出，因今年春節假期長達十天，媒體報導有投資人過年前一個交易日做當沖無法回補，因此衍生借券費一事，但實際上券商是按「營業日」計算。

張子敏呼籲，投資人進行當沖交易前，應評估「自身財務情形及投資經驗」，並衡量「股價波動」及「無法完成反向沖銷恐面臨違約及衍生借券費用」等投資風險。

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