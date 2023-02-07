外資湧櫃買 連買金額破紀錄

台股7日由中型股逆勢挺升、力挽狂瀾收小漲0.05％，櫃買市場更獲得外資買超近28億元，連寫15日買超294億元、創史上最高累計買超金額，中小型股百花齊放，收盤11檔上市櫃股齊創歷史新高。投資專家指出，市場健康輪動，市場資金薈萃，多頭種子未熄。

中小型股資金輪動攻堅

外資6日終結外資連14日買超2,503.49億元之後，7日出現連2日賣超，三大法人賣超27.67億元，惟中型股逆勢挺升，帶動加權指數收盤小漲8點，險守15,400點；櫃買市場在電子及生技等中小型股資金買盤輪動攻堅，指數異軍突起，不但再度重登200點大關，並守穩5日線、收高200.81點，短線有機會挑戰去年6月中旬205.23點高檔。

萬寶投顧董事長朱成志表示，近日因中美間諜氣球之戰以及美國公布非農就業人數大增、市場擔心美國升息偏鷹兩大因素衝擊，美股及陸股相繼拉回，造成台股加權指數漲多回檔休息，但櫃買指數表現非常好，外資賣上市、買上櫃，櫃買指數7日漲幅0.95％，居亞股第一大漲幅，顯示目前市場資金薈萃，法人操作也偏向中小型股，帶動中小型兵分多路大漲。

據統計，7日計有11檔股價創歷史新高，包括揚秦、閎康、保瑞、奈米醫材及巨有科技等5檔上櫃股，以及美時、信邦、材料-KY、jpp-KY、洋基工程及宏全等6檔上市股，清一色為中小型股。

集中市場有望展開攻勢

國泰證期顧問處資深經理蔡明翰指出，從集中及櫃買市場中小型股大漲，顯示多頭種子仍在，資金並未熄火，在大型股漲多拉回之際，盤面由中小型股撐住大漲，代表市場健康輪動，建議現階段中小型股可偏多操作；未來集中市場待技術面整理後，將再展開攻勢，台股加權指數會再轉強。

三大法人7日全數買超上櫃股票，合計高達41.2億元（外資、投信及自營商各27.79億元、6.11億元、7.29億元），但法人賣超集中市場27.67億元，形成強烈對比。法人表示，譜瑞-KY、力旺、亞泰、穩懋、精測等5家上櫃科技公司法說會8、9日接連登場，法說行情能否延燒櫃買多頭種子，備受市場關注。

延伸閱讀

台股多空拉鋸 台積電等16檔可單兵作戰

外資丟、內資撿 聚焦題材發酵股

11檔中小型股 法人愛

被動元件業 拚Q1景氣觸底