廖繼弘│短期回測、年線走低 技術性常態

盤勢分析：

春節封關期間，美科技指數和台積電ADR強勁上漲激勵，外資轉為積極買超，台股免年開紅盤後延續虎年封關前漲勢，大盤由台積電領軍大漲，相繼突破去年11月15,152高點、8月的15,475高點及52周年線壓力，上周周K線收跳空紅線，周成交量放大至1.4兆元，呈現價量齊揚榮面，月線、季線和半年線又形成多頭排列格局，周RSI和9周KD值持續向上，維持多頭強勢格局。

元月份月K線收中紅線，完全封閉了去年12月的中黑線，為多頭偏強勢的K線型態，半年線轉為上升趨勢，月RSI彈回50以上，9月KD值向上開口放大，2月初彈過走低年線後震盪，但指數續創反彈高點下，9月KD值向上開口由元月的8.4放大至12.8上下，中長期反彈氣勢強化，但因短中期漲幅不小，加上年線走低，出現震盪或短線拉回走勢乃技術性常態。

當年線走低時，大盤突破年線後會出現技術性回測走勢，如去年領先突破年線的道瓊指數、英股、法股和德股等歐股，都在突破年線後回測年線再攻堅，港股和上証指數短線也呈現突破年線拉回走勢，韓股則彈至走低的年線震盪，台股目前年線仍扣抵萬七以上走勢走低，2年線也漸扣抵萬六以上指數緩降，大盤攻過年線後可能進入震盪或回測走勢。

美科技指數在元月至2月初大漲，主要是因為通膨趨緩，聯準會貨幣政策漸偏鴿，市場預期升息循環漸近尾聲，原本預測終點利率低於5％，不過，美國元月非農就業數據太過強勁，澆熄市場期待，聯準會5月可能繼續升息，影響到近期強勢的那斯達克指數和費半指數短期漲勢，觀察聯準會主席鮑爾周二發表談話，是否修正在聯邦公開市場操作委員會會後記者會的偏鴿談話，進一步影響到美科技指數及台股電子股走勢。

台股從去年12月29日13,981低點，上漲至上周的15,617高點，出現三個上漲跳空缺口，原有漲多調整壓力，剛好受到美科技指數轉弱影響，短線順勢拉回整理，由於大盤9日KD值出現長時間高檔鈍化強勢，短線拉回換手整理後，應可再上攻15,617高點。

操作建議：

去年11月的15,152高點突破後變支撐，上檔16,162頸線以上壓力大，中期指數區間暫看萬五至萬六間震盪，由於類股及個股輪漲表現，建議逢回選股偏多操作，留意強勢股拉回整理買點及落後股補漲買點，觀察再度向上的9周KD值能否彈升至80以上高檔鈍化，強化中期反彈力道及時間，但如未至80又轉折交叉向下，宜減碼因應。（文／康和證券投資總監廖繼弘）