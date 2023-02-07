外資大賣2檔反向ETF 台股上攻看一指標

美股陷入盤整，道瓊連3黑，台積電ADR大跌近3%，台股今天開盤跌16點，之後在平盤附近震盪，終場小跌8.09點，收15,400.91點，成交量縮至1,875億元。台積電下跌0.57%，收523元。

今天外資續賣超32.75億元，投信買超9.97億元，自營商賣超4.45億元，合計3大法人賣超27.23億元。

外資今天買超最多為面板雙虎，友達1.6萬張、群創1.17萬張，分別居第一、二名。2檔今天股價大漲約3%，友達明天(8日)召開法說會，市場期待面板業春燕即將來臨的訊息。

台積電賣超縮減至2,730張

賣超最多個股為長榮航1.2萬張，華航也遭減碼8,377張。台積電連2天賣超，不過今天縮減至2,730張。值得注意的是，2檔反向ETF名列賣超前10，元大台灣50反1減碼逾萬張、國泰臺灣加權反1為4,142張。觀察外資賣反向ETF、續抱台指期多單，推估近期賣超只是短線操作，對台股心態尚未翻空。

永誠國際投顧分析師陳威良表示，台股突破年線之後回測，目前拚力守年線，美股最近也拉回整理，與台股關聯性最高的其實是費城半導體指數。觀察費半K線，從今年1月到現在只有5根小黑K，其他全部紅，買盤不斷在回補半導體，且費半突破年線之後，現在離年線還有一段距離，因此推估台股不容易大跌，台積電也不容易大跌。後市看外資動向，可觀察期貨多單留倉口數，目前外資持有7,081口多單，指數不會很弱，只是區間震盪盤整，如果淨多單超過1萬口，台股就會轉為強多攻擊。

外資今天買超上市個股前10名為：友達(2409)16,394張、群創(3481)11,729張、國泰智能電動車(00893)6,499張、元大滬深300正2(00637L)6,112張、技嘉(2376)4,759張、萬海(2615)3,368張、神達(3706)2,966張、華孚(6235)2,764張、中石化(1314)2,687張、聯電(2303)2,504張。

外資今天賣超上市個股前10名為：長榮航(2618)12,022張、鴻海(2317)11,504張、元大台灣50反1(00632R)10,624張、華航(2610)8,377張、中信金(2891)7,565張、華新(1605)7,564張、宏達電(2498)7,043張、中華電(2412)4,544張、玉山金(2884)4,395張、國泰臺灣加權反1(00664R)4,142張。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 王順泉 ）

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