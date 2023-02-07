2月7日一分鐘強弱勢股

2月7日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

威強電（3022）

9.99

1月營收6.67億元，年增7.87％，創同期次高，股價重返8字頭

保瑞（6472）

9.99

市場資金轉入生技股，旗下安成藥業胃食道逆流學名藥在美上市

必應（6625）

9.98

解封後尾牙場、演唱會大增，演出軟硬體需求回升，業績看旺

承啟（2425）

9.95

大陸對遊戲限制漸鬆綁，當地顯卡需求回溫，股價創一年半高

材料-KY（4763）

9.93

受惠產品報價走高，1月營收4.32億元，創下單月歷史新高

大魯閣（1432）

9.93

疫情後營運恢復正成長、棒球熱季將至，股價連拉兩根漲停慶賀

鐿鈦（4163）

9.91

解封後醫材廠需求回溫，1月營收2.33億元，月增4.79％、年增46.85％

建碁（3046）

9.8

1月營收2.14億元，年增近5成，創15年來同期新高

jpp-KY（5284）

8.13

航太產線接近滿載，1月營收創單月次高紀錄，外資連二買499張

穎崴（6515）

8.01

1月營收4.26億元，創下同期新高，楠梓新廠預計Q2陸續投產

表：鄭郁平

2月7日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(%)

弱勢原因

宏達電（2498）

3.78

1月營收2.15億元，年月雙減，創近一年新低，股價早盤隨即走跌

兆利（3548）

3.44

獲利了結賣壓出籠，尾盤逾200張賣單摜壓、股價急殺翻黑

營邦（3693）

3.38

股價漲多後，近期於5日線附近震盪整理，呈價跌量縮

台表科（6278）

3.04

1月營收25.26億元，年月雙減逾5成，股價跳空下挫、失守月線

創惟（6104）

2.94

1月營收1.39億元，創近4年新低，股價回測5日線

聯成（1313）

2.86

今年來大漲逾15％，獲利回吐賣壓出籠，法人連兩日轉賣1,341張

位速（3508）

2.75

元宇宙指標股拉回，威盛集團同憔悴，股價小破5日線

華新（1605）

2.41

1月營收創7個月高，惟法人連三日大賣2.76萬張，股價利多不漲

美利達（9914）

2.36

受工作天數減少影響，首季營運看淡，外資連兩日賣超344張

建舜電（3322）

2.33

外資連二賣1,027張，股價連兩日爆量上攻後拉回，回測5日線

製表：鄭郁平

🎯工商時報IG新登場！搶先 [樂·讀] https://www.instagram.com/ctee.ig/
🎯加入工商時報Telegram頻道 https://t.me/ctee_telegram
🎯微股力達人-工商時報加關注
📱精選新聞不漏接!

工商時報 鄭郁平