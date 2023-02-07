2月7日一分鐘強弱勢股
2月7日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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威強電（3022）
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9.99
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1月營收6.67億元，年增7.87％，創同期次高，股價重返8字頭
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保瑞（6472）
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9.99
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市場資金轉入生技股，旗下安成藥業胃食道逆流學名藥在美上市
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必應（6625）
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9.98
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解封後尾牙場、演唱會大增，演出軟硬體需求回升，業績看旺
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承啟（2425）
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9.95
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大陸對遊戲限制漸鬆綁，當地顯卡需求回溫，股價創一年半高
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材料-KY（4763）
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9.93
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受惠產品報價走高，1月營收4.32億元，創下單月歷史新高
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大魯閣（1432）
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9.93
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疫情後營運恢復正成長、棒球熱季將至，股價連拉兩根漲停慶賀
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鐿鈦（4163）
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9.91
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解封後醫材廠需求回溫，1月營收2.33億元，月增4.79％、年增46.85％
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建碁（3046）
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9.8
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1月營收2.14億元，年增近5成，創15年來同期新高
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jpp-KY（5284）
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8.13
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航太產線接近滿載，1月營收創單月次高紀錄，外資連二買499張
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穎崴（6515）
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8.01
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1月營收4.26億元，創下同期新高，楠梓新廠預計Q2陸續投產
製表：鄭郁平
2月7日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅(%)
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弱勢原因
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宏達電（2498）
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3.78
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1月營收2.15億元，年月雙減，創近一年新低，股價早盤隨即走跌
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兆利（3548）
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3.44
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獲利了結賣壓出籠，尾盤逾200張賣單摜壓、股價急殺翻黑
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營邦（3693）
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3.38
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股價漲多後，近期於5日線附近震盪整理，呈價跌量縮
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台表科（6278）
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3.04
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1月營收25.26億元，年月雙減逾5成，股價跳空下挫、失守月線
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創惟（6104）
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2.94
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1月營收1.39億元，創近4年新低，股價回測5日線
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聯成（1313）
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2.86
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今年來大漲逾15％，獲利回吐賣壓出籠，法人連兩日轉賣1,341張
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位速（3508）
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2.75
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元宇宙指標股拉回，威盛集團同憔悴，股價小破5日線
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華新（1605）
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2.41
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1月營收創7個月高，惟法人連三日大賣2.76萬張，股價利多不漲
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美利達（9914）
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2.36
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受工作天數減少影響，首季營運看淡，外資連兩日賣超344張
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建舜電（3322）
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2.33
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外資連二賣1,027張，股價連兩日爆量上攻後拉回，回測5日線
製表：鄭郁平
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