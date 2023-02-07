運價指數低迷 貨櫃股交投淡 散裝利空不跌

大陸需求不給力，上海航交所出口貨櫃運價指數（SCFI）即將面臨千點保衛戰，波羅的海散裝船運價指數（BDI）也寫近二年半來新低，受此影響，國內貨櫃、散裝航運首季營運陷谷底。航運類股近期人氣退潮，貨櫃三雄股價面臨多空轉折，散裝航運族群則出現利空不跌走勢，多空觀望氣氛濃厚。

歐美訂單、大陸復工皆不如預期，SCFI指數上周五（3日）續跌2.22％至1,006.89點，歐、美航線持續走跌2％～5％，尤其上海到歐洲線每20呎櫃，累積兩周下跌5.23％至961美元，失守千美元關卡。

貨櫃三雄的陽明（2609）、長榮（2603）、萬海（2615）昨（6）日都遭到外資調節，今（7）日股價維持平盤上下游走，但交易量呈現大幅萎縮。

群益投顧分析，春節過後市場面臨需求空窗期，短期運價走勢將維持弱勢震盪，第二、第三季進入傳統需求旺季，在運價水準已低下，有利運價反彈，但今年貨櫃海運市場新增運力壓力較大，中長期線貨運價走勢仍有壓力，對相關個股維持「中立」投資建議。

在散裝船運方面，BDI截至2月6日已重挫6成，寫近二年半來新低，衝擊散裝航商。其中，慧洋自結1月營收年減3成、稅前淨利年減逾9成，每股稅前盈餘僅0.04元；四維航1月營收也年減近4成。

散裝相關族群包括裕民（2606）、慧洋-KY（2637）7日股價仍力守紅盤，台航（2617）、四維航（5608）、台航（2617）、新興（2605）則在平盤上下游走，出現利空不跌走勢，但因投資買盤退潮、交投冷清，多空觀望氣氛濃厚。

散裝航商表示，第一季是傳統淡季，但3月起南美穀物出口進入旺季，可望帶動中小型船市場轉趨活絡；大陸兩會3月召開，可望發布更多刺激經濟政策、支持基礎建設計畫，應可帶動鐵礦砂、煤炭等主要散裝貨源需求回補，看好第二季散裝航運市場有機會反彈。

延伸閱讀

BDI超跌 散裝族群度小月

利空籠罩 航運業考驗大

長榮海董座張衍義：航運業面臨三大挑戰