2/7盤中熱門焦點股

今（2/7）日盤中熱門焦點股如下，僅供參考：

（1）必應Q1營運仍有高檔水準 股價衝3年高點

必應(6625)去年8月起單月營收重回1億元以上，12月更創下史上新高，法人估計去年第4季可望擺脫單季虧損，而隨著疫情解封，1月尾牙、跨年活動及海內外演場會陸續舉辦，必應第1季營運仍處在相對高檔水準。必應股價今天衝上漲停，突破前高來到46.85元，創下2020年初疫情爆發以來的高點。

2020年農曆年後新冠疫情大爆發，重創展覽、演唱會等娛樂事業，必應2020、2021年及去年前3季都出現虧損。而2022年隨著與疫情共存，展演陸續恢復，必應營收去年8月回升到1億元之上後，一路往上攀升，12月更達到3.25億元，創下史上新高。

去年12月必應承接的活動包括林俊傑「JJ20」桃園、馬來西亞以及五月天的「諾亞方舟十週年進化復刻限定版演唱會」8場，另外，陶（吉吉）音樂會、安溥「潮水箴言」演出，加上尾牙、跨年演唱會，都推升了營收表現。

今年春節提前到1月，過年前尾牙挹注，月底有林俊傑美加巡迴演出，另外還有五月天、告五人的星馬演出，海內外演唱會承辦達20場次，第1季營運表現將大幅優於去年。（時報資訊 莊丙農）

（2）TV面板醞釀調漲 友達、群創展歡顏

受惠大尺吋TV面板報價醞釀調漲，使友達（2409）、群創（3481）今早甫開市，在轉機誘因下跳高上漲，欲小不易，對市場評估本季可能虧損達百億之利空，予淡定看待。

迄上午9：31，友達市價暫報16.85元，勁揚2.12%，群創則暫報12.45元，上漲2.47%。據了解，友達與群創的每股淨值，目前仍都在20元之上，就股價淨值比觀察，確有投資價值，但TV面板似愈趨傾向成熟型產業，係波段上檔空間相對有限遠因。業內人士評估，該兩股短中期未脫區間游走，適度減輕可能的持股風險。

※投資理財有風險變數，業內建議或評估僅供參考。（工商時報 數位編輯）

（3）盤中熱門焦點股：

1.鐿鈦(4163)：1月營收2.33億元，年增46.85%，早盤噴量漲停，股價127.5元創近29個月高點。

2.系統電(5309)：儲能多元布局有進展，1月營收寫同期高，多方吃補大漲5%。

3.國光生(4142)：受惠流感疫苗順利外銷東歐，國際代工訂單增加，跳空開高走揚逾5%，股價42.5追平7個月來前高。

4.晉弘(6796)：內視鏡業績占比提升助拳營運+資金轉入生醫股，早盤帶量急觸漲停104.5元。

5.材料-KY(4763)：1月營收4.32億元，年增58.45%，早盤放量漲觸及漲停，蓄勢挑戰高檔區。

6.建碁(3046)：元月營收年增近5成，海外充電樁商機大，早盤站回年線觸漲停。

7.臺企銀(2834)：受惠升息效應，元月賺進13.06億元，激勵早盤放量反攻、連收短中均。

8.千興(2025)：處分南部不動產，預估處分利益3.9億元，盤初股價大漲。

9.鈊象(3293)：1月營收年增19.72%，投信持續買超，盤初開高走高，拚返5線。

10.南仁湖(5905)：疫後解封題材吸引外資近兩日大舉買超874張，盤初股價躍過5日線、叩關月線。

11.台積電(2330)：昨外資賣超萬餘張、昨夜ADR大跌2.99%，惟今早承接買盤進駐，股價貼近平盤狹幅整理。

12.聯電(2303)：1月營收摔破200億關、落15個月低點，昨夜ADR重跌3.57%反映，盤初股價小跌。

13.聯詠(3034)：市場庫存回歸正常，今日下午召開法人說明會，早盤先漲。

14.創意(3443)：2023年1月營收20.87億元，月減33.1%、年增26.8%。今年營運續拚新高，股價回升站穩800元。

15.金麗科(3228)：自結111年11~12月虧損2670萬元，每股稅後虧損0.4元，股價逆勢開高。

16.聯發科(2454)：法說會落幕，第一季展望偏弱、遜於市場預期，然毛利率前景相對穩固，內外資大型研究機構持續多空對峙，股價續挫。

17.信驊(5274)：1月營收2.2億元，創2020年11月以來低點，上半年業績拚逐季成長，股價開低仍坐穩股王寶座。

18.雄獅(2731)：受惠解封，現金增資申購案將在2月8日登場，每股承銷價訂在85元，潛在報酬率逾3成，惟短線漲多反壓增強。

19.老爺知(5704)：春節長假推升元月營收，買盤簇擁股價再強攻。

20.新唐(4919)：2月17日將召開法說會，下半年營運拚回升，盤初壓低。

21.信邦(3023)：1月營收亮眼，外資投信拱上新高價後未守住，多方振作盤堅，早盤在310元高檔蓄勢。

22.健策(3653)：業績動能強勁具基本面題材，外資連5買、投信連3買，早盤挑戰417元前高壓力。

23.洋基工程(6691)：營運旺到明年，股價連日創高吸引買盤，逼近240元可望挑戰新天價。

24.國產(2504)：台積電高雄廠、南科、北士科園區持續興建，半年出貨攀高峰，量價齊揚突破盤整區，創下近8個月高點。

25.強生(4747)：生醫股題材多頭火熱，爆量逼近漲停，叩關60。

26.智邦(2345)：1月營收62.70億元，寫下歷年同期新高，股價走揚3%，登上半年線。

27.jpp-KY(5284)：元月營收1.82億元創次高、年月雙增，今早改寫波段新高。

28.華新(1605)：外資昨反手賣超7046張、投信擴大賣超，今早賣壓湧現，5日線下彎。

29.威強電(3022)：1月營收年增7.87%，無視外資昨大舉調節賣超202張，盤初爆量強攻漲停鎖死，一舉站回80關。

(時報資訊 李慧蘭)

（4）聯電黑翻紅 聯家軍士氣振

台股今日開低後一度翻紅向5日線挺進，但電子權值大軍後繼無力，指數頻頻震盪翻黑。聯家軍在聯電(2330)財報表現欠佳下，盤初也呈現跌多漲少的偏空走勢，包括原相(3227)、宏齊(6168)、智原(3035)、聯傑(3094)、聯陽(3014)等皆隨聯電走低；而聯詠(3034)則帶隊盛群(6202)、矽統(2363)向多頭靠攏。惟聯電受外資連日買超力挺，11：00過後股價由黑翻紅，聯家軍士氣也受到提振，智原、欣興、聯陽等紛紛走上高檔。

聯電元月營收連五降、跌破200億元大關，昨夜ADR重跌3.57%，然外資自虎年封關日以來持續買超未間斷，累計買超達230324張，聯電今日股價開低後碎步上行，11：00過後更由黑翻紅，抗跌力道強勁。

聯電自結1月營收195.9億元、月減6.48%，寫下15個月最低。國內法人機構指出，聯電原訂收購與大陸官方合資廈門的聯芯12吋晶圓廠全數股權，傳遭福建官方卡關，若回購不順，在美中貿易戰下，聯電後續營運恐面臨挑戰，建議暫以中立看待。

聯詠今早股價彈升約2.5%、最高達366.5元，改寫7餘月波段高位，扮演聯家軍多頭前鋒。聯詠受惠庫存去化漸入佳境，毛利率降壓趨緩，以及大尺寸急單挹注，短期營運可望優於預期，加上工控、電車等高毛利產品出貨增溫，轉機題材浮現，近期股價持續走高，迎接金兔年以來，外資累計買超3715張、三大法人累計買超4694張，惟昨日外資轉賣超876張調節。(時報資訊 李慧蘭)

（5）百度證實進軍聊天機器人 股價狂飆11％

百度7日證實，其類似人工智慧聊天機器人的ChatGPT項目，命名「文心一言」，英文名ERNIE Bot，預計3月份完成內部測試，面向公眾開放，目前有關產品正處於推出前的衝刺準備階段。受消息刺激百度股價強升11％，最高見157.6港幣。

百度表示，集團擁有ChatGPT相關技術，而且百度在人工智慧四層架構中，有全線布局，包括底層的晶片、深度學習框架、大模型以及最上層的搜索等應用，而文心一言，位於模型層。

百度創始人李彥宏曾表示，ChatGPT是AI技術發展到一定地步後產生的新機會，但是要把它變成人人需要的產品，這一步其實才是最難的。

此外，有大陸媒體分析，按照谷歌和微軟節奏，「文心一言」開放內測有可能提前。（工商時報 賴瑩綺）

（6）1月營收差 外資給穩懋「減碼」評等

穩懋(3105)1月合併營收為8.73億元，月減19.59%，創下8年來單月新低，穩懋將於2月9日舉行線上法說會，美系外資在法說會前最新報告重申穩懋「減碼」評等，目標價92元，穩懋今天盤中股價走弱。

受到農曆年長假及傳統淡季影響，穩懋1月合併營收為8.73億元，月減19.59%，年減54.67%，單月營收跌破10億元，為8年來單月新低。

穩懋將於2月9日舉行線上法說會，公布2022年第4季及全年自結財報，並說明今年第1季展望；美系外資在法說會前發布最新報告認為，穩懋1月營收月減近20%，低於市場復甦預期，亦讓我們認為2023年第1季的展望可能讓市場失望，由於大陸三安以更積極的價格競爭搶攻低階GaAs晶圓代工生意及市佔率，我們重申穩懋「減碼」評等，目標價92元。

穩懋於上季法說會時曾預告，第1季將是產業調整的谷底，第2季起可望逐漸回到產業循環，由於大立光在1月法說會對智慧型手機前景釋出保守看法，穩懋此次法說會若能維持上季法說會看法，可望增強市場PA產業復甦信心。（時報資訊 張漢綺）

（7）三大法人逢低卡位 帆宣反彈

廠務工程及設備大廠帆宣(6196)雖因春節連假影響工作天數，2023年1月自結合併營收43.37億元，較去年12月49.49億元次高減少12.38％、降至近8月低點，仍較去年同期36.27億元成長達19.56％，續創同期新高，表現持穩高檔水準。

帆宣股價去年10月底下探95元的26月低點後震盪回升，2日觸及136元的逾8月高點後拉回修正，今（7）日開高後在買盤敲進下走揚2.76％至130.5元，早盤維持逾1.5％漲勢。三大法人上周合計買超844張，惟近期偏空調節、昨日小幅賣超26張。

帆宣受惠半導體客戶積極建廠擴產，2022年以來營運成長動能暢旺。總經理林育業先前表示，儘管有部分晶圓廠放緩建廠計畫，但整體而言仍維持成長態勢，就目前產業狀況來看，今年半導體建廠規模仍有望持續成長。

林育業指出，帆宣主要業務除了廠務工程外，亦包括廠務維修、設備代工及材料銷售。除了建廠進度進入認列高峰期，後續尚有設備開始進駐，使帆宣的廠務工程及設備代工訂單能見度皆高，今年營運將續拚成長。

法人表示，雖然半導體產業景氣下滑，影響資本支出預期，但晶圓代工大廠的海內外建廠擴產計畫仍持續進行，使帆宣接單動能持穩，在手訂單仍維持逾500億元高檔，可望帶動今年營運維持去年高檔水準、有機會再創新高，營運動能至2024年無虞。（時報資訊 林資傑）

（8）1月營收創上市來新高 材料剽悍飆漲

材料-KY(4763)1月營收4.32億元，創上市以來新高，今日開高走高，盤中一飆上漲停板293.5元，隨後雖遭打開，但漲幅仍在8%以上。

絲束和醋片需求持續強勁，加上價格調漲，材料-KY 1月單月營收為4.32億新台幣，年增率為58%，創上市以來新高。材料目前訂單能見度相當良好，今年度訂單已陸續談妥，今年有新的絲束及醋片產能規劃，成長動能可望延續到明年，供應鏈改變的長期趨勢持續支持材料成長。

展望2023年，材料-KY指出，由於貿易戰再次升溫使產業鏈重組情勢加劇，地緣政治情勢變化，全世界供應鏈已重新排序，除絲束可望持續受惠外，濟南大自然亦看好醋片在中國大陸的內需市場，供應鏈改變的長期趨勢持續支持營運成長。

材料-KY在產能規劃方面，絲束廠年設計總產能目前為20,000噸，因應未來絲束需求與營運成長，預計2023年3月完成8,000噸及4月完成9,000噸的絲束產能擴增；另預計2023年6月完成3,000噸醋片產能擴增。（時報資訊 郭鴻慧）

（9）大陸訂單回溫 上銀臉色紅潤

傳動系統元件大廠上銀科技雖因農曆春節長假、工作天數減少，1月合併營收14.47億元，創2020年4月以來新低。大陸解除防疫封控，1月大陸各產業工廠員工確診一度暴增，但農曆年後生產逐漸恢復正常，訂單需求有增溫跡象，7日以233.0元平盤開出，目前呈上漲走勢。

上銀1月合併營收14.47億元，月減13.88％、年減39.73％。上銀表示，1月工作天數因春節長假而減少，大陸部分客戶提前放假，有些客戶延長春節假期，加上大陸客戶向來在農曆年前不急著拉貨，這些季節性因素，是上銀1月合併營收創近34個月新低的主因。

上銀指出，農曆年後，大陸訂單因季節性因素而有回升的現象，許多工廠員工確診不再爆增，生產也逐漸恢復，對滾珠螺桿及線性滑軌等產品需求也增加，上銀預估大陸市場2月需求會比農曆年前好一點。

目前滾珠螺桿及線性滑軌等傳動系統元件產品訂單能見度約二個月，部分大型線性滑軌訂單能見度超過三個月。（工商時報 沈美幸）

（10）1月營收寫同期高 穎崴強攻

半導體測試介面廠穎崴(6515)雖因春節連假工作天數較少，2023年1月自結合併營收4.26億元，較去年12月4.77億元減少10.77％、為近半年低點，仍較去年同期3.14億元成長達35.57％，續創同期新高。法人看好穎崴今年營運持穩向上、力拚再締新猷。

穎崴股價去年12月初觸及500元的近23月高點後漲多拉回391元，今年以來穩步向上走升，今（7）日開高後放量飆升9.71％至486元，截至午盤維持逾8％漲勢。三大法人上周合計買超237張，昨日續買超46張。

穎崴2022年第四季自結合併營收15.55億元，季增9.91％、年增達80.96％，連3季創高，帶動全年合併營收創51.22億元新高、年增達77.4％。在前三季已大賺逾2股本下，法人看好穎崴第四季獲利有望再創新高，帶動全年挑戰賺達3股本。

展望2023年，雖然半導體產業持續庫存修正，但穎崴董事長王嘉煌先前指出，重要客戶的新世代產品工程驗證需求持續，使公司需求未見趨緩跡象。且隨著客戶先進製程比重提升，毛利較高的高階產品營收貢獻提升有助優化產品組合、提升毛利率表現。

為因應客戶需求及提升探針自製率，穎崴斥資興建的楠梓新廠預計本季將完工、預計第二季可望陸續投產。穎崴預期在新廠完成投產後，探針自製率可自25％逐步拉升至50％，亦可望優化營運成本、進一步提升毛利率。法人看好穎崴今年營運持穩向上、力拚再締新猷。（時報資訊 林資傑）