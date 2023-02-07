2/7上市、櫃企業營運快報

今（2/7）日上市、櫃企業營運快報如下：

1.三星(Samsung)全新旗艦機Galaxy S23系列發表即席捲全球3C市場，星迷們翹首期盼的換機熱潮即將來襲，3C通路龍頭燦坤(2430)宣布全台實體門市及網路商城2月7日周二中午12:00正式開放預購。

2.國產建材實業今年1月營收新台幣14.23億元、年減26.67%。展望後市，國產表示，位於台中市的太平廠近日營運啟動，與台中廠、大雅廠形成營運鐵三角，布局範圍幾乎包含台中市精華發展區域。

3.指數編纂公司MSCI（明晟）將於10日公布季度調整結果，並於24日收盤生效。投顧業者根據去年第4季台股表現、個股的自由流通率與市值排名變動，研判台股權重將持平。

4.台灣證券交易所2月8日召開有價證券上市審議委員會會議，審議台灣虎航(6757)申請創新板股票上市案。

台灣虎航為華航(2610)子公司，實收資本額40億元，由於遇到疫情衝擊，2020年到2021年稅前虧損17.52億元、28.21億元，每股虧損6.45元、7.19元，去年前3季虧損30.83億元，每股虧損6.15元。

5.中國大陸國台辦日前喊話，要兩岸航線盡速恢復運轉，同時優先開放16個航點。對此，交通部長王國材回應，抱持的態度是歡迎兩岸人民觀光交流，同時觀光局還稱目標是吸引百萬陸客。入口網站《Yahoo》對此也發起網路投票，調查台灣民眾對於中國大陸遊客來台觀光的態度。

截至6日晚間11點15分，總計有超過3萬4千2百人參與該投票，首先針對「交通部拚百萬中國大陸遊客來台的看法」的提問，有20.4%的人「非常支持」、「還算支持」則有20.5%、而投下「不太支持」則有18.6%、「完全不支持」有20.5%，另有20%的參加者是「不知道／沒意見」。單純從支持與不支持的角度來看，支持方以40.9%領先不支持的39.1%。

6.電腦品牌廠宏碁集團創辦人施振榮今天指出，原本全球化分工的產業發展趨勢，近來在地緣政治及區域巿場的需求興起下，已朝「區域化垂直分工」發展，由於台商製造已國際化部署多年，預料未來仍可在新一波典範移轉中勝出。