台積電543元是高點?杜金龍點名2檔逆風

美國第3大退休基金紐約州退休基金CRF公布13F報告，減持台積電ADR約2成部位，台積電7日股價明顯轉弱，資深分析師杜金龍斷言，前波高點543元是神山股價天花板，自己已先行減碼、部分獲利了結，更稱比起台積電，聯電與長榮航股價分別不到50元、30元，台股空頭年之中更具上漲空間。

股市老先覺、被網友封為「杜大師」的杜金龍，日前在TVBS《金臨天下》節目中，就台股7大循環進行分析，斷言去年成交金額冠軍的台積電，股價543元就是天花板，由於外資熱錢回流只會拉台積電，因此只要外資買盤休息，台積電跟台股就難有表現。

台積電在去年初的1/17見高點688元，由於外資資金進出，杜金龍表示，台積電大漲勢必伴隨台幣升值，加上股價今年已漲46%，543元會是今年天花板，不太可能重回600元大關。

他以去年5大熱門成交股為例，指出熱門股通常不會只有1年行情，最推薦長榮航、聯電等2家。其中，聯電比台積更早觸底，拜成熟製程訂單之賜，去年獲利不錯。

此外，相較台積電股價高不可攀，若發現台積電不動，他則建議轉進長榮航，因為解封的關係，即使去年EPS不佳，但去年第4季基本面已經利多出盡。

至於大盤指數部分，由於兔年續處空頭年，元宵行情告段落後就會休息，除非量能放大，帶動指數突破15475點的壓力區，後續台股才有機會上萬六，台積電也才有轉強契機。

杜金龍曾在華視《鈔錢部署》節目透露，自己雖推薦解定存買台積電，但兔年開紅盤大漲後，已經先行減碼、部分獲利了結，但強調仍屬基本持股不變。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 李宗莉）

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