棒球熱季要來了 大魯閣連拉漲停慶賀

大魯閣（1432）受惠農曆春節10天長假人潮出籠，市場預估1月營收有機會衝高，加上世界棒球經典賽將於3月8日登場，有望掀起一波棒球熱潮，有助大魯閣棒壘球打擊場業績，今年第一季營運轉盈的機會不小。在利多激勵下，大魯閣近日股價狂飆，7日股價不到九點半即亮燈漲停，連續拉出第二根漲停。

大魯閣轉型為以體驗型商場及運動休閒事業為營運主軸，主要事業體包括商場事業部（台中新時代購物中心與新竹湳雅廣場）、運動休閒事業部（棒壘球打擊場、保齡球館/卡丁車場）、親子事業部（遊戲愛樂園/兒童手作）及新創事業部（Roller186滑輪場/福湯岩盤浴）。

今年在農曆春節長假帶動下，台中大魯閣新時代購物中心營運表現佳，且天氣轉冷也帶動新竹湳雅購物中心的岩盤浴，業績穩定成長，市場看好1月營收有機會衝高，加上公司已處分上海基創及高雄草衙道後，營運成本費用明顯下降，今年第一季力拚轉盈。

看好內需市場，大魯閣持續執行展店計畫，今年第二季將新開台北小巨蛋及高雄楠梓兩間滑輪場，屆時將達4間店，打擊場部分，亦將新增台中及楠梓計畫新開兩間打擊場。

大魯閣近日股價表現強勢，昨（6）日漲停後，今（7）日不到九點半再度亮燈漲停，連續拉出第二根漲停、達16.6元，大漲1.5元，以技術面看，該股在14~15元附近已打出近三個月底部，近日多方啟動攻勢沿5日線上攻，搭配量能增溫，有機會挑戰去年3月創下的21.4元高點，但由於短線漲幅大，股價震盪恐加劇，短線可以5日線14.5元為多空強弱觀察點，下檔12元則具強勁支撐。

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