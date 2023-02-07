還有1黑天鵝在後頭 僅剩這族群有長線行情

美台股市接力回檔，資深分析師認為，除非農就業及美擊落陸間諜氣球等2隻黑天鵝，2/14將出爐的美國1月CPI也牽動美元走勢，觀望氣氛造成外資縮手、台幣促貶，研判台股熊市反彈1/2壓力的15,624點不易突破，半導體為首的科技股賣壓湧現，僅剩觀光指數的各均線形成多頭排列，僅解封題材才有長線大行情。

萬寶投顧投資總監蔡明彰分析，美國1月非農就業報告新增就業51.7萬人，遠高於預期的18.5萬人，且失業率降至54年來最低水準3.4％，但近來矽谷科技業大舉裁員，60天裁掉6萬人，為何整體就業市場卻火熱？目前美國就業人口1.5億人，科技業就業總數1,500 萬人，僅佔美國10％，所以矽谷這波大裁員對整體美國就業沒太大影響。

但現在美國完全疫情解封，民眾恢復以往正常生活，對服務業人力需求大幅增加，1月休閒旅遊行業新增13萬人就業，但仍較2020年2月疫情前水準少50萬人，因此未來休閒旅遊為首的服務業就業狀況將持續復甦。

蔡明彰強調，非農就業報告比預期強勁，結果將使Fed持續緊縮的時間更長，美元反彈下，美元指數跌到100點關卡獲得支撐，專家估計本波短線反彈3％~5％，挑戰年線反壓106點。

如果美元指數攻上年線，表示台幣貶值空間放大，將連動外資漲多獲利回吐賣壓，台股將回測去年12月初15,152點的上次高點，技術面由以前的高點，變成現在的低點。

但蔡明彰認為，僅一份就業報告還不夠，2月14日將公布美國1月CPI才是後續影響美元走勢的關鍵，市場估CPI5.7％，若低於預期，美元再漲有限，反之CPI高於預期，不僅美元再漲，股市將進一步回檔。

非農強勁使Fed緊縮時間拉長，美元指數若站上年線反壓106點，台幣促貶壓力山大

台灣就業狀況與美國雷同，只不過較為緩和，現在解封後，對餐飲、旅遊、飯店的人力需求大增，科技業不至於裁員，但招募凍結。台股去年跌在電子，害怕錯過行情，外資先行回補晶圓雙雄，可是非農就業報告出爐，打臉市場，解封概念股才是真正成長股。

周一台股拉回，但觀光指數大漲2.8％，觀光指數去年10月92點落底，11月攻上年線，12月又站回10年線，目前各均線形成多頭排列。

疫情解封，全台各大飯店迎接旅遊商機，國外商務客及觀光客陸續訂房，飯店業者遇到史上最大人力荒，連總經理都要親自打掃房間，才趕得及旅客入住。

據觀光旅館公會統計，去年6月以來旅館房務人員職缺多達1萬名，觀光股在春節封關前成長一波，兔年開紅盤利多出盡，拉回修正。非農報告發佈後及預期1月營收優於預期，觀光股攻勢再起，也讓今年預估EPS 3~4元、較去年2元大幅成長的雲品，6日漲停並創高。

考量2月仍有228連假，觀光股2月營收續旺，但時間再拉長，要觀察兩岸何時恢復更多航點直航。疫情前有56個航點，現在只剩上海、北京、廈門、成都4個，大陸提議恢復廣州、杭州、重慶、南京等16個航點，但雙方尚未放行陸客來台旅遊，一下子增加太多航點，可能搭乘率太低，必須恢復兩岸旅遊、直航航點增加，才會帶動觀光股長線大行情。

兩岸增加航點最受惠是航空雙雄，因為疫情前，中、港、澳佔台灣出入境人數比重高達40％，為單一區域最大佔比，現在解封後，歐美、東南亞、日、韓觀光客、商務客來台拉升有限，最關鍵仍在兩岸直航是否進一步放寬，觀光局今年訂出國際來台旅客目標600萬人次，其中包含100萬名陸客，所以增加兩岸航點勢在必行。

只不過美國擊落中國間諜氣球，美國國務卿布林肯推遲訪中，因此在這敏感的時刻，台灣方面可能不會核准兩岸增加16個航點，也使華航、長榮航價位未能攻上年線，走勢比觀光股更弱，但反而是利多在後面，可逢低承接。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（ 旺得富理財網 李宗莉）

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