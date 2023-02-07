面板點火 內需股活跳跳 台股早盤迅速翻紅

台股加權指數7日開在15,376.12點，權王台積電（2330）開在524元，大型權值股聯電（2303）、聯發科（2454）等紛紛往下，指數呈現小跌，惟面板雙雄友達（2409）、群創（3481）逆勢上揚，儲能股及吃喝玩樂概念股亦持續強勢，內需股表現活跳跳，台股早盤指數迅速黑翻紅，上漲40餘點。

美國就業數據超強，迫使投資人轉換心態、開始考慮美國聯準會（Fed）恐怕要等待較長一段時間才會降息的可能性，美國四大指數在Fed主席鮑爾發表談話前夕全面走軟。

道瓊工業平均指數2月6日終場下跌0.1％（34.99點）、收33,891.02點。那斯達克指數下跌1％（119.5點）、收11,887.45點。費城半導體指數下跌1.7％（52.36點）、收3,029.74點。

統一投顧指出，美國非農新增就業人數大增，Fed鷹派升息擔憂再起，造就美股回檔。而台股昨日受影響，重挫200點，跌破5日線，終止紅盤以來的漲升結構，15,600點得而復失。

雖然中期月線及季線仍呈上升格局，但年線向下牽引力道及技術指標KD向下交叉，亦不容忽視。Apple旺季銷售不如預期，消費電子銷售動能放緩及去庫存問題將重新受到檢視，加上台幣初見轉向訊號，預期本周台股將呈年線上下震盪，題材股各自表現。

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