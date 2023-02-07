美股收低 台股1/30跳空缺口為多空風向球

美國股市4大指數6日收低，台股6日下跌209.84點，收在15392.82點；分析師指出，台股跌破5日均線支撐，1月30日兔年開紅盤的跳空缺口是否回補，是台股多空的重要觀察指標。

市場擔憂美國聯準會（Fed）貨幣政策和美中兩國關係情勢，華爾街股市4大指數今天全都收低。道瓊工業指數小跌34.99點或0.10%，收33891.02點。標準普爾指數下跌25.40點或0.61%，收4111.08點。那斯達克指數下挫119.51點或1.00%，收11887.45點。費城半導體指數挫跌52.36點或1.70%，收3029.74點。

台股6日在電子、航運類股同步回檔下，指數下跌209.84點，失守15400點關卡，收在15392.82點，成交值新台幣2022.01億元。

3大法人合計賣超164.52億元，其中，外資及陸資賣超125.62億元；自營商賣超41.55億元；投信持續買超2.65億元，連續第6個交易日買超。

分析師指出，台股跌破5日均線15455點支撐，短線上漲力道受阻，因指數來到相對高檔，不排除可能出現漲多拉回修正走勢，1月30日兔年開紅盤的跳空缺口是否回補，是台股多空的重要觀察指標。