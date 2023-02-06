Meta雄起 元宇宙掀風雲 10檔沾光

元宇宙風雲再起，受惠於Meta股價從底部反彈已上漲1倍以上，加上蘋果今年有望推出AR/VR頭戴裝置等兩利多，近期外資大舉回補元宇宙龍頭概念股，包括宏達電、威盛等也跟著沾光。

國泰證期顧問處經理蔡明翰指出，Meta近期股價站上年線，對照去年11月4日波段低點88.09美元及上周盤中股價高點197.16美元，Meta股價反彈超過1倍以上，也帶動台股的元宇宙概念股再度吸引投資人關注，交投熱絡。

台股元宇宙概念股有宏達電、威盛、玉晶光、揚明光、中光電、亞光、聯亞、瑞昱、義隆、驊訊等，都紛紛投入元宇宙AR/VR產品開發。

Meta及台股元宇宙概念股價剽悍再起，市場點名是Meta加速元宇宙布局，將併購荷蘭的一家智慧眼鏡公司，提升AR/VR操作的流暢度。

Meta的元宇宙夢想及規劃持續進行，已推出多款產品，去年Meta推出1,500美元的VST頭戴裝置Quest Pro。Meta與微軟的元宇宙合作案目標是為VR提供雲串流服務，在VR裝置上就能體驗NB的功能。

除了Meta外，蘋果也加快腳步跨入元宇宙。蘋果AR/VR頭戴裝置Reality Pro也預計春天亮相，最快秋季上市出貨。

台股中元宇宙供應鏈龍頭廠就屬宏達電，並在CES 2023上發表了新一代Vive XR Elite。此外，宏達電董事長王雪紅將在國際電玩展及世界行動通訊大會（MWC）登場發表演說，市場期待王雪紅將會帶來驚喜。外資已提前卡位，今年以來買超宏達電達2.62萬張。

統一投顧指出，提供AR、VR Pancake／Fresnel透鏡的玉晶光，主要客戶有Meta，玉晶光今年VR部分有Meta Quest 3導入Pancake方案，此案子比Quest 2的平均單價高且使用片數增加為四片，玉晶光VR占比明顯提升。

元宇宙仍是電子業者看好的商機，雖然電子業普遍處於逆風中，但市調機構IDC估計，今年全球VR/XR頭戴裝置出貨量拚1,275萬台、年增31.5％，持續成長，並估至2026年的五年複合成長率超過3成，2026年全球VR與XR頭戴裝置出貨量有機會上看3,510萬台。元宇宙的產業潛力亮眼。

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