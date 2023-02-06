元宵變盤 觀光、生技留火種

美國非農就業數據強於預期，澆熄市場風險情緒復甦的火苗，資金棄電轉向觀光及生技族群，在雲品、美時等指標股漲停鼓舞下，上市觀光指數與生技指數分別創下近五年與兩年半高點，躍居上市類股漲幅雙強。

美元指數短線強彈，壓抑新興市場股市表現，拖累台股元宵節後變盤轉跌209點，不過觀光及生技族群卻因資金排擠效應消退，逆勢竄出頭。充分的就業環境恐將導致聯準會（Fed）維持高峰利率較長時間，其中醫療生技產業兼具成長性與防禦性，新加坡大華全球保健基金產品經理何彥樟指出，今年底新興市場占全球健康護理的支出，預估將由2014年的21％提升至33％，顯見醫護相關需求不受經濟環境影響，且為長期趨勢。

上市生技指數6日最高來到77.58點，創2020年7月以來新高。個股上，美時與美國生技公司簽訂腎臟用藥韓國獨家授權協議，股價6日強攻漲停，收盤時仍高掛2.74萬張委買單，泰福-KY、南光、晉弘也都有5％以上漲幅。

此外，伴隨疫情走向常態化，指揮中心也宣布自7日起取消入境旅客外須有二天內快篩陰性結果規範，國際旅客回溫可期，上市觀光指數6日上漲2.84％，達124.2點，高居類股之冠，並一舉刷新疫情爆發來新高，同時也是2018年5月10日來高點，成交比重升至1.48％，為今年新高；上櫃觀光類指數達83.71點，亦創2015年8月來新猷。

■吃喝玩樂股 資金點火

解封行情續旺，「吃喝玩樂概念股」喜獲資金點火，燦星旅、雲品亮燈漲停，燦星旅連兩日漲停，雲品則站上7字頭、達74元，創逾四年半新高；雄獅、柏文、華園、富野、山富、晶華、美食-KY、王品、老爺知漲幅也介於3～6％，法人買超雄獅1,416張，晶華、美食-KY、王品也買超逾700張。

台新投顧副總經理黃文清表示，大陸經濟在解封後逐步回溫，在各國疫情趨穩、邊境管制鬆綁下，內需觀光產業包括餐飲、飯店等客源可望持續回流，加上政府又將普發6千元現金，內需市場相對能抵禦經濟衰退的變數。

法人點出，上市櫃公司元月營收陸續公布中，受工作天數減少影響，預估多數公司1月營收偏淡，唯獨觀光產業在疫情趨緩及長假旺季效應加持下，業績表現值得期待，加上後續還有6千元現金利多，股價有望發動一波攻勢。

延伸閱讀

官股護盤 台積電、創意等10檔漲相佳

外資力挺 華新、晶豪科等14檔升勢壯

Meta雄起 元宇宙掀風雲 10檔沾光