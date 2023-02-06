台積遭空襲 外資終結連14買

美國非農數據意外強勁，推升市場對聯準會5月升息的預期，外資終結連14買，反手賣超台股125.58億元，加權指數終場大跌209.84點，收15,392.82點，為2023年開紅盤17個交易日以來，首度失守5日線。法人指出，「兔跳行情」開始降溫，市場靜待Fed主席鮑爾8日談話及未來緊縮貨幣政策空間。

法人6日賣超164.49億元，其中，外資賣超125.58億元、投信買超2.65億元、自營商賣超41.55億元，信用交易融資餘額逆勢增加13.89億元。然台積電慘遭外資調節1.02萬張、股價跌16元，收低在526元，市值失守14兆元大關。

第一金投顧董事長陳奕光指出，美國公布1月非農就業人數暴增51.7萬人，就業市場意外強勁，市場預期5月聯邦公開市場委員會（FOMC）可能進一步升息，推升美元指數強彈，上周美股四大指數漲多拉回，導致台股6日回檔。

此外，紐約州退休基金（CRF）向美國證券交易委員會提交的13F報告，該基金去年第四季調整投資組合，減持全球晶圓製造龍頭台積電，去年12月底降低持有的210萬股台積電ADR部位，賣出423,194股台積電ADR，與巴菲特對作。

CRF是美國第三大退休基金，淨資產估計值為2,332億美元，僅次於美國加州公務員退休基金及加州教師退休基金，此次賣出台積電，也引起市場對台積電後市疑慮。

兆豐投顧董事長李秀利指出，6日最後一盤182億元，刻意壓低指數48點，統計台股自金兔年開紅盤以來，尾盤最後一筆成交金額達170億～380億元，人為控盤意味濃，不只外資用權值股控盤，隔日沖和當沖客也很積極作價，想提前割別人韭菜，動作要快一步。

台股在技術面帶來獲利回吐賣壓，短線轉為高檔震盪走勢機率大。聯準會主席鮑爾將於台灣時間8日凌晨點發表談話，元月營收將陸續公布，為近期觀盤重點，台股在萬五之上，類股輪動快速，她建議選股重於選市。

康和證券投資總監廖繼弘、統一投顧董事長黎方國認為，美國非農就業新增51.7萬人，遠高於市場預期18.5萬人，聯準會暫停升息的希望破滅，美股四大指數終場同步下挫，升息預測也改變為5月可能升息，導致年初以來外資點火的半導體權值股，出現獲利了結賣壓。

台股今年來指數上漲8.8％，股價漲多之後，將面臨基本面考驗，預期短線將回測年線，但在震盪過後，長線趨勢應未改變。（相關新聞見A3）

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