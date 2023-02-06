2月6日一分鐘強弱勢股
2月6日一分鐘強勢股
|
公司
|
漲幅(%)
|
強勢原因
|
泰福-KY(6541)
|
10.00
|
彌補虧損減資66.64%，3月2日停止交易、13日復牌
|
廣錠(6441)
|
10.00
|
切入儲能系統，取得亞格一儲能42MW大單，今年營運俏
|
雲品(2748)
|
9.96
|
政府將發6000元紅包及疫情降溫，觀光旅遊業受惠
|
勝品(6556)
|
9.96
|
間諜氣球題材，安控廠需求具有想像空間，股價漲停
|
三洋實業(1472)
|
9.87
|
子公司上鋌標得慈恩25村工程，計約5.32億元
|
美時(1795)
|
9.84
|
與UNCY簽獨家授權，在韓開發腎臟用藥Renazorb
|
兆遠(4944)
|
9.61
|
處分子公司上海召業申凱電子材料100%股權，人民幣1億元
|
三圓(4416)
|
8.68
|
公司史上規模最大都更案「台北之星」第一季入帳
|
華孚(6235)
|
6.53
|
車用貢獻，1月營收突破4億元，創2009年以來最強1月
|
宏達電(2498)
|
5.53
|
元宇宙題材再起，董事長王雪紅將再度任MWC專題演講嘉賓
製表：王淑以
2月6日一分鐘弱勢股
|
公司
|
跌幅(%)
|
弱勢因素
|
創意(3443)
|
7.21
|
1月營收20.87億元，月減逾三成，股價創高拉回
|
南電(8046)
|
6.27
|
外資認為ABF產業上半年營運充滿挑戰、可能供過於求
|
欣興(3037)
|
5.84
|
外資日前出具報告看淡ABF後市，第2季才是好切入點
|
景碩(3189)
|
5.65
|
今年ABF載板營收將續揚，但BT載板需求疲弱
|
祥碩(5269)
|
4.88
|
個人電腦需求不振和庫存損失，外資調降祥碩目標價
|
鈊象(3293)
|
4.58
|
1月營收衝歷史新高，月增4.29%，年增1%，買盤獲利了結
|
東科-KY(5225)
|
4.48
|
為音響喇叭代工龍頭廠，1月營收月減27%
|
亞泰(4974)
|
4.46
|
為影像感測模組（CIS）大廠，1月營收月減48%
|
信驊(5274)
|
4.40
|
營運淡季，1月營收年減42%、月減43%
|
台勝科(3532)
|
4.29
|
矽晶圓跌價，3年來首見，6吋、8吋、12吋價格走低
製表：王淑以
🎯工商時報IG新登場！搶先 [樂·讀] https://www.instagram.com/ctee.ig/
🎯加入工商時報Telegram頻道 https://t.me/ctee_telegram
🎯微股力達人-工商時報加關注
📱精選新聞不漏接!