2月6日一分鐘強弱勢股

切入儲能系統，取得亞格一儲能42MW大單，今年營運俏

政府將發6000元紅包及疫情降溫，觀光旅遊業受惠

子公司上鋌標得慈恩25村工程，計約5.32億元

與UNCY簽獨家授權，在韓開發腎臟用藥Renazorb

公司史上規模最大都更案「台北之星」第一季入帳

華孚(6235)

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