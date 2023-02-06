2月6日一分鐘強弱勢股

2月6日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

泰福-KY(6541)

10.00

彌補虧損減資66.64%，3月2日停止交易、13日復牌

廣錠(6441)

10.00

切入儲能系統，取得亞格一儲能42MW大單，今年營運俏

雲品(2748)

9.96

政府將發6000元紅包及疫情降溫，觀光旅遊業受惠

勝品(6556)

9.96

間諜氣球題材，安控廠需求具有想像空間，股價漲停

三洋實業(1472)

9.87

子公司上鋌標得慈恩25村工程，計約5.32億元

美時(1795)

9.84

與UNCY簽獨家授權，在韓開發腎臟用藥Renazorb

兆遠(4944)

9.61

處分子公司上海召業申凱電子材料100%股權，人民幣1億元

三圓(4416)

8.68

公司史上規模最大都更案「台北之星」第一季入帳

華孚(6235)

6.53

車用貢獻，1月營收突破4億元，創2009年以來最強1月

宏達電(2498)

5.53

元宇宙題材再起，董事長王雪紅將再度任MWC專題演講嘉賓

表：王淑以

2月6日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(%)

弱勢因素

創意(3443)

7.21

1月營收20.87億元，月減逾三成，股價創高拉回

南電(8046)

6.27

外資認為ABF產業上半年營運充滿挑戰、可能供過於求

欣興(3037)

5.84

外資日前出具報告看淡ABF後市，第2季才是好切入點

景碩(3189)

5.65

今年ABF載板營收將續揚，但BT載板需求疲弱

祥碩(5269)

4.88

個人電腦需求不振和庫存損失，外資調降祥碩目標價

鈊象(3293)

4.58

1月營收衝歷史新高，月增4.29%，年增1%，買盤獲利了結

東科-KY(5225)

4.48

為音響喇叭代工龍頭廠，1月營收月減27%

亞泰(4974)

4.46

為影像感測模組（CIS）大廠，1月營收月減48%

信驊(5274)

4.40

營運淡季，1月營收年減42%、月減43%

台勝科(3532)

4.29

矽晶圓跌價，3年來首見，6吋、8吋、12吋價格走低

製表：王淑以

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工商時報 王淑以

證券產業新聞中心-證券組