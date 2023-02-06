外資賣超00878最多 大砍台積、貨櫃雙雄

美國上周五公布非農就業數據意外強勁，市場擔心聯準會重回鷹派，加上科技大廠財報失利，拖累美股4大指數全黑。台股由於技術指標KD來到90以上高檔區，對於國際股市利空相對敏感，今天大跌209.84點，收15,392.82點，面臨年線保衛戰，KD指標也正式交叉向下；成交量2,022億元，跌破10日均量。指標股台積電大跌16元、跌幅達2.95%。

今天外資賣超125.62億元，投信買超2.65億元，自營商賣超41.55億元，合計3大法人賣超164.52億元。

今年來賣超16萬張的鴻海，今天轉為買超9,759張

今天外資買盤熄火，買超張數除了第一名群創之外，其他皆未達萬張。值得注意的是，近期外資頻頻大砍、今年來賣超16萬張的鴻海，今天轉為買超9,759張，為買超第2名。主因鴻海傳出1月營收6,604億元，未受春節假期影響，逆勢月增逾4.9%，為歷年最旺的元月業績。

台股2檔高人氣的高股息ETF：0056及00878，今天同遭外資大賣。其中00878遭砍2.29萬張，為賣超最多個股，0056則減碼8,689張。台積電賣超1萬張，中止連3買。貨櫃雙雄陽明、長榮也各賣超1.3、1.29萬張。

永誠國際投顧分析師李蜀芳表示，台股突破年線後技術指標在高檔，日前已提醒投資人，要留一部分現金在手上，因為突破年線後很可能再度回測。長線的人不用擔心，主升段漲幅會大於初升段，拉回要找買點，短線的人就做多到日KD交叉向下。之前市場認為聯準會轉趨鴿派，但李蜀芳表示，研判是「鴿中帶鷹」，今天新台幣不再升值，被動基金進來的速度就會減緩，選股要留意內資布局。大盤日KD在高檔，無量就不要追高。

外資今天買超上市個股前10名為：群創(3481)10,408張、鴻海(2317)9,759張、三商壽(2867)8,590張、仁寶(2324)6,640張、聯電(2303)4,902張、國泰智能電動車(00893)4,699張、華航(2610)4,580張、長榮航(2618)3,624張、和碩(4938)3,238張、技嘉(2376)2,947張。

外資今天賣超上市個股前10名為：國泰永續高股息(00878)22,940張、元大台灣50反1(00632R)13,658張、陽明(2609)13,388張、長榮(2603)12,947張、台積電(2330)10,182張、欣興(3037)9,730張、玉山金(2884)8,875張、元大高股息(0056)8,689張、國泰金(2882)8,437張。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 王順泉 ）

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