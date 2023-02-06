外資賣超125億 台股整理 專家8字教戰

外資賣超125億 三大法人賣超台股164億元

外資等三大法人周一（2/6）合計賣超台股164.52億元。包括外資與陸資賣超125.62億元；投信法人持續站在多方，買超2.65億元；自營商自行買賣部分係買超1.59億元，避險部分係賣超43.14億元，合計單日賣超41.55億元。

（工商時報 數位編輯）

電子航運弱勢 台股重挫209點收15392點

台股今天重挫209.84點，失守15400點關卡，收在15392.82點，跌破5日線約15455點。電子與航運類股指數表現疲弱，分別下挫1.84%及2.12%。

台股加權指數收在15392.82點，下挫209.84點，跌幅1.34%，成交值新台幣2022.01億元。

隨著台積電美國存託憑證（ADR）3日下挫逾2%，台積電今天股價走弱，收在526元，下跌16元，市值縮水4148億元，滑落至13.63兆元，影響大盤132點。

鴻海與大立光1月營收表現不同調，鴻海1月營收達6604億元，創同期新高，激勵股價重登100元大關之上，收在101.5元，上漲1.9元。大立光1月營收32.6億元，為2022年5月以來低點，股價收在2215元，下跌30元。

股王信驊及高價IC設計族群譜瑞-KY、世芯-KY、祥碩股價紛紛走跌，影響整體電子類股指數下挫1.84%。

學名藥廠美時與Unicycive Therapeutics, Inc.簽訂腎臟用藥Renazorb韓國獨家授權及開發協議，激勵股價強攻漲停，達273.5元。南光與和康生等股價同步走高，整體生技類股指數勁揚2.62%。

傳統產業股漲跌互見，觀光類股表現強勁，類股指數勁揚2.84%；玻璃、造紙及百貨類股表現相對疲弱，類股指數下跌逾1%，航運類股指數更下挫2.12%。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，台股短線漲多拉回整理，企業財報與展望將是牽動後續動向的關鍵，是市場關注焦點。

（中央社）

《盤後解析》空頭掠地209點 兩專家指點布陣

股王權王帶頭殺，台股指數失守5日線！上周兔年開紅盤驚驚漲的台股禁不起漲多美股拉回壓力，權王台積電(2330)及股王信驊(5274)、強勢股創意(3443)帶頭殺，尤其是信驊及創意盤中跌幅都超過7%，嚇壞漲多半導體個股，世芯-KY(3661)、矽力-KY(6415)、世界先進(5347)及祥碩(5269)盤中股價同步走跌；智慧型手機市場未見起色，股后大立光(3008)1月營收下滑，2月營收也不妙，今天盤中股價軟趴趴收低，連帶玉晶光(3406)及本周即將舉行法說會的穩懋(3105)等也跟著漲多拉回。

高價股及半導體股休息，資金轉進有業績支撐電子股、生技及觀光內需等題材股，廣錠(6441)、泰福-KY(6541)、聯光通(4903)、陞達科技(4945)、三洋實業(1472)、美時(1795)、燦星旅(2719)、雲品(2748)、大魯閣(1432)、強生(4747)、勝品(6556)、德英(4911)、紅木-KY(8426)、科風(3043)等股價漲停作收，受到最後一盤台積電爆量近7200張下殺收低下，台股以今天最低點作收，終場加權股價指數約15392.82點，大跌209.84點，成交量約為2022.02億元；OTC指數為198.92點，下跌1.24點，成交量為646.94億元。

今天上市各類股以觀光類股表現最佳，上漲2.84%，其次是生醫類股及其他電子類股，分別上漲2.62%及1.43%，表現較差者為半導體類股、航運類股及電子零組件類股，其中半導體類股下跌2.81%，航運類股下跌2.12%，電子零組件類股下跌1.56%；上櫃部分，表現最佳為觀光類股、上漲1.54%，表現最差為文創類股、下跌2.77%。

就技術面來看，今天台股受到上周五美股收低及漲多影響，盤中指數開低走低，終場大跌209.84點，以15392.84點作收，台股目前短期均線與月線、季線皆同步揚升，短中期均線均呈多頭排列，但台股本波自低點13981點反彈迄今漲幅達11.7%，日指標也步入高檔區，與季線、半年線等乖離率加大，預期指數將在年線至15600點反壓附近震盪，未來量能變化將是本波觀察重點，5日均量維持2500億元以上，盤堅才能持續。

復華中小精選基金經理人趙建彰表示，台股紅盤周上演強勁的反彈行情，不過，美股上周五因科技股財報黯淡收低，同步拖累台股本周一表現，並由半導體等電子族群領跌。

累計大盤自去年10月底反彈以來，波段漲幅超過兩成，因美國最新公布的非農數據意外強勁，市場對FED貨幣政策態度出現雜音，加上台灣景氣對策信號續呈藍燈，顯示終端需求仍疲軟、庫存調整持續，使市場追價意願轉趨謹慎，盤勢也將回歸基本面檢視，可留意陸續公布的元月營收表現以及今年來持續買超的外資動向。

選股方向建議以獲利持續成長、新產品／新規格／減碳綠能儲能等受惠股、具競爭力的權值股、庫存修正將告段落之循環性電子或傳產股等主。

元富投顧總經理鄭文賢表示，目前中國持續開放，國際股市轉強，NASDAQ和費城半導體指數表現強勢，未來走勢成多空指標，目前短線偏多。FED的發言後，推估貨幣政策偏鴿，投資人要注意國際熱錢流向。台股15500點關鍵價位，成短線多空重要關卡，目前站穩中，原則上「逢低布局，輪動加碼」。

現階段布局，優先選擇法人鎖碼股或進入旺季產業股，操作觀念「型態突破買進或低檔築底買進」方式，電子股包括信驊、智原、新唐、致伸和台積電最具指標。另外非電子部分，航運和觀光股可觀察，包括萬海、長榮和晶華是觀察重點，目前不急，逢低買進原則。

此外，比特幣出現回穩，2.5萬美元附近震盪，美元指數101位置是觀察，目前震盪中，未來走勢要追蹤。近期台灣股市隨美股起舞，OTC和集中市場同步轉強，外資內資持續同調作多，短線台股盤堅整理機會大。台股最重要的護國神山，台積電5日線535元成短線多空關鍵。

（時報資訊 張漢綺）