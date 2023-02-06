台積跌10元 電動車點火 台股早盤挫逾百點

台股加權指數6日開在15,514.80點，權王台積電（2330）開在532元，雙雙開低，鏡頭大廠大立光（3008）1月營收寫近八個月低點，早盤股價下跌1％，而電動車大廠特斯拉大幅降價拉動銷量，電動車概念股早盤受到激勵，成為盤面上的亮點。台股早盤走勢疲弱，指數下跌逾百點。

受到非農就業人數遠超預期、引發聯準會（Fed）恐將積極升息的疑慮衝擊，美國四大指數3日全面下挫，由重量級高科技股領軍走軟。

道瓊工業平均指數2月3日終場下跌0.38％（127.93點）、收33,926.01點；周K線下跌0.15％。

那斯達克指數下跌1.59％（193.86點）、收12,006.96點；周K線上漲3.31％，已連續第5周上揚。

費城半導體指數下跌1.9％（59.73點）、收3,082.11點；周K線上漲4.65％。

元富投顧指出，Fed的發言後，推估貨幣政策偏鴿，投資人要注意國際熱錢流向。台股15,500點關鍵價位，成短線多空重要關卡，目前站穩中，原則上是逢低布局，輪動加碼。

現階段布局，優先選擇法人鎖碼股或進入旺季產業股，操作觀念「型態突破買進或低檔築底買進」方式，電子股包括信驊、智原、新唐、致伸和台積電最具指標。

另外，非電子部分，航運和觀光股可觀察，包括萬海、長榮和晶華是觀察重點，逢低買進原則。

近期台灣股市隨美股起舞，櫃買和集中市場同步轉強，外資內資持續同調作多，短線台股盤堅整理機會大。

台股最重要的護國神山，台積電5日線535元成短線多空，指數短線偏強，未來量能變化，將是本波觀察重點，5日均量維持2,500億元以上，盤堅才能持續。

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