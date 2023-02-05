蘋概股表現佳 法人最愛這10檔

蘋果公布最新季度財報表現不如預期，但股價連四日上漲，3日股價紅通通，周線更創下連四紅優異表現，累計波段從低點上漲至高點，漲幅達26.75％，股價表現紅不讓。台廠相關蘋概股開紅盤周也有亮眼表現，惟股價並未充分反應封關期間的大漲行情。

蘋果最新季度每股獲利（EPS）為1.88美元，不如市場預期，主要受到匯率波動、中國大陸封控以及俄烏大戰衝擊等；不過，據國際研究機構最新研究顯示，蘋果2022年智慧手機市占率達83％，同時，蘋果仍有許多營運亮點，市場對未來獲利持正向看法，股價未受財報劣於預期的影響。

台股兔年開紅盤周，反應美股大漲的利多，蘋概股整體表現不俗，篩選上周整周法人買超2,800張以上，且3日單日法人也買超2,000張以上的個股計有十檔，其中，買超張數第一名是台積電，單周買超11.74萬張。

此外，買超第二至十名為：緯創上周買超近4.6萬張、康舒買超近3.82萬張，台達電、聯發科、聯詠等也各買超5,000張以上，另外，力成、晟銘電、頎邦、光寶科等各買超2,849張～4,779張之間。

由於台積電美股ADR周線連六日上漲，從去年11月3日波段低點59.43美元，勁揚至今年2月3日的收盤94.66美元，強彈近6成，而台積電在台股同期交易漲幅則為41％。

法人上周買超蘋概龍頭股，扮演台股周線大漲近670點的重要功臣，包括聯發科3日股價收在751元上漲8.37％、台達電收301.5元上漲5.42％；此外，蘋概股中的中型股康舒表現最亮眼，勁揚近3成，其次為力成及晟銘電10.31％及11.38％。

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