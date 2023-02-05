聯電、聯發科等15檔內外資相挺 蓄勢攻堅

台股兔年春節後首周表現亮眼，單周大漲669.73點，外資周買超金額高達1,195億元，推漲台股最大功臣當之無愧，投信也同樣天天回補，個股有包括聯電（2303）、聯發科（2454）等15檔吸引內外資齊聚焦，以半導體族群為大宗，本周走勢受矚。

PGIM保德信高成長基金經理人孫傳恕指出，1月以來外資等法人資金歸隊，兔年開紅盤後，外資持續大舉回補，自1月5日以來已連續14個交易日買超，累計金額達2,503億元。由於這波買盤主要聚焦去年遭大舉賣超、表現落後的電子類股，推升年迄今半導體指數強彈20.46％，漲幅居各類股之首。加權指數也順利站穩年線之上，類股間呈現健康輪動，有利這波多頭延續。

土洋法人上周全數站在買方，外資與投信更是天天回補，外資周買超1,195.59億元，投信則持續回補69.70億元。

進一步觀察外資、投信皆買超個股，包括聯電、聯發科、信驊、環球晶、愛普*、台半、新唐、智原、康舒、亞德客-KY、南亞科、瑞昱、茂達、德微、元晶等15檔，外資買超1.23億～86.31億元不等，投信則買超1.25億～26.44億元不等。除亞德客-KY，全數為電子，半導體拿下大半天下。

中信關鍵半導體ETF經理人張圭慧表示，2023年至今，外資轉向買超台股，近期看好半導體表現，主要因利空已反應，隨中國解封、半導體景氣築底等利多因素下，相對看好半導體及科技供應鏈。台廠在5奈米以下晶圓代工產能，居全球主要國家首位，預估到2026年仍保持76％市占優勢，全球半導體需求有望在2023年下半年回溫，台廠復甦相對可期。

法人認為，台灣半導體上半年庫存去化已在市場預期，年後需持續關注美股財報及指標台廠法說對產業趨勢觀察，目前對下半年復甦成長信心有持續提高的趨勢。

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