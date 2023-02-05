MSCI季度調整 10日登場 台股拚權重連升

MSCI明晟季度調整將於台灣時間10日登場，台股繼上回意外在MSCI亞洲除日本指數權重獲得小幅調升、告別連14降窘況，隨加權指數自2022年第四季中開啟反彈，能否寫下權重連兩度調升？甚至扭轉權重下降趨勢，研究機構寄予期待。

兆豐國際投顧指出，自2022年11月中公布MSCI半年度權重調整以來，統計至農曆年封關日1月17日的市值變動，台股市值占亞太國家（不含日本）比重微幅增加0.06個百分點，在各市場中僅次於香港，研判台股權重於MSCI亞洲除日本指數有機會連續第二次調升，然調升幅度應不大。

好消息是，MSCI公布權重調整方向與國際資金進出正向關聯高。台股近三年在MSCI亞洲除日本指數共12次權重調整經驗，從宣布後至生效日外資買賣超動向，有10次與權重調整方向相符。投顧研究機構指出，假設本次台股權重再獲調高，有助國際資金偏多操作，帶來新一輪資金潮。

不過，大陸市場重要度提升的現實層面仍是法人考量點之一。法人指出，儘管MSCI近期並無對大陸上證A股納入因子提升計畫，權重調整回歸指數表現、國家重要性為評斷基準，惟MSCI指數加碼大陸趨勢不變，不能排除台股權重再度小幅調降可能性。

必須留意的是，現階段影響國際資金走向最主要驅動力，來自通膨與聯準會（Fed）升息步調，中信投顧總經理陳豊丰指出，美元指數近期持續走軟，美國法人開始提升海外投資，包括受惠解封的大陸市場，以及新興市場、歐洲等，預期資金從美國溢出趨勢將持續，有利台股發展。外資上周大買台股1,195億元，改寫歷史單周第二大買超金額，便呼應陳豊丰的觀點。

另一方面，陳豊丰提出，主管機關亦定調台股穩健，且最新宣言將積極引進外資，也提供市場一定信心。中信投顧11月中即翻多，目前仍樂觀預期台股拾級而上，目標維持17,000點上下，只要市場對2024年總經發展方向仍樂觀，變數就不高，隨後持續關注資金動能、風險偏好程度。