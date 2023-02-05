巴菲特台積持股最新動向 這天前揭曉

台積電總市值重返美股第九大企業，隨股神巴菲特管理的波克夏公司將於2月15日前公布13F報告（持股明細），全球投資人屏息期待。法人指出，繼2022年第三季首度買進台積電後，波克夏上季是否再度增加持股？吊足市場胃口，巴菲特登高一呼，國際資金能否終結連三年大賣台積電、2023年轉為強力回補持股，更是令人期待。

據統計，外資2020～2022年共賣超台積電高達182.9萬張，合計調節金額來到8,809億元，雙雙寫下紀錄，持股比例從逼近8成的高點，急速墜至70％左右。尤其光是2022年，國際資金就出脫台積電約百萬張持股，硬生生讓股價從雲端688元，近乎腰斬到2022年10月波段低點的370元，國際資金放大動作時對台積電股價的龐大影響力，展露無遺。

所幸，台積電股價低迷在2022年尾聲盼來扭轉契機。波克夏公司在2022年11月15日的13F報告首度披露大買台積電6,010萬股ADR，價值相當於41億美元（約新台幣1,258億元），躋身為台積電第五大股東，台積電股價聞聲大漲，吸引市場籌碼追逐；再以2023年開春以來計算，外資迄今轉為買超台積電24.7萬張，砸下1,271億元銀彈回補持股，金額約略與2020年賣超相當，可說是大趕進度，凸顯國際級大型長線資金進駐的強力帶動效應。

波克夏公司目前託管的基金規模近3,000億美元，外資圈人士說，依據過往巴菲特開始建倉大型科技股蘋果、並於初次買進後屢屢加碼經驗來看，股神一旦看好重量級電子股，可能不斷建立部位，這也是為何市場高度期待新一輪的13F報告揭露內容。

大型研究機構台灣區研究部主管剖析，巴菲特大買台積電可能的原因有很多，不只是考量2022年下半年評價低廉，還可能包括：推估兩岸風險開始降低、先進製程領頭羊地位無可替代、海外設廠降低客戶對地緣政治擔憂、半導體產業2023年上半年修正已廣為市場知悉、升息進入末段美元指數走低使資金開始從美國轉向新興市場等，涵蓋宏觀與產業面等因素。

其中，兩岸關係為西方機構法人對台股討論最密集所在。高盛證券指出，兩岸緊張局面可說是台股長期的特徵，高盛證券也建立起兩岸風險指標，以協助旗下客戶量化或監控兩岸風險；高盛的最新分析顯示，兩岸緊張程度已從2022年11月的高峰開始有所緩和，市場似乎也合理消化了眼前的不確定性。由高盛量化研究的兩岸關係觀點出發，法人分析，國際資金對台股的擔憂可望降低，資金回籠意願有所提振。

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