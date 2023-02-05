晶片戰靠邊 專家點名4檔躺著也能撿到槍

中美貿易大戰從晶片殺到電商 誰勝出？不是台積電！專家點名4檔「躺著也能撿到槍」

美國聯準會（Fed）升息轉「鴿」，經濟表現降溫，在半導體需求面在急速修正後，預計今（2023）年第二季會回到合理水位，有利於科技、消費性電子等表現；友達（2409）董事長彭双浪上周受訪時表示，去年受疫情、通膨的影響，消費力道比較弱，總體庫存也高，不過第二季開始，將會逐季好轉。

外資上周買超金額高達1,195.59億元，改寫歷史次高紀錄，融資餘額維持低檔，證券劃撥餘額跌破3兆，法人陸續歸隊，散戶反而心驚驚；摩爾投顧分析師何基鼎指出，大盤技術型態出現「頭肩底」型態，漲幅滿足點上看萬7，新春開紅盤後大盤突破年線，整體格局翻多，盤面上個股也出現利空不跌、利多狂漲的多頭跡象，市場氣氛轉趨樂觀，台股即將迎向百花齊放的大多頭時代。

何基鼎認為，電子庫存持續去化，企業盈利有望在上半年落底，加上股神巴菲特（Warren Buffett）買台積電（2330）的利多消息傳出後，國際資金湧入台股，電子股已出現反攻的訊號。

美、中兩大強國從貿易打到晶片戰，美對輝達、超微祭出輸中晶片禁令，加速大陸半導體自製化的決心，對台系矽智財（IP）、半導體設備廠的需求勢必會越來越大，何基鼎看好世芯-KY（3661）、晶心科（6533）、家登（3680）等；美國除了對中國大陸電子產業進行制裁之外，也將中國大陸電商列入貿易黑名單，有助於提升台灣電商業者毛利率，帶動獲利成長，可關注富邦媒（8454）。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 黃順德）

延伸閱讀

元宵後豬羊變色？專家點名4檔向上變盤

ChatGPT發燒 8檔概念股競逐AI大浪

PS5恢復出貨動能 4檔IC股有戲

17檔旺兔股 價量齊揚 非電子占5檔吸睛

40萬個資外流風波 iRent補償方案出爐