鄭州廠恢復正常 鴻海元月營收寫同期新高

因鄭州廠區恢復正常生產，出貨提升，鴻海（2317）元月營收不減反增，達到6,603.63億元，呈月增4.93％，年增48.15％雙成長，順利寫下歷年同期新高，出現大躍進，無怪乎在展望今年首季表現，鴻海亦樂觀表示，元月營收達成率略高，首季展望將可望達到外界預期。

揮別新冠疫情，鴻海鄭州廠營運也恢復正常也連帶動營收回溫，元月營收首度見到六字頭，順利擠下2021年元月的5,002億元，寫下歷年同期新高，也因全力助攻iPhone 14生產，元月四大產品線表現均以消費智能產品居冠，不論是相較於上月或是去年同期，均以消費智能產品表現最佳，其他依序為電腦終端、雲端網路、元件及其他。

因鄭州廠區恢復正常生產，消費智能產品出貨提升，加上去年12月基期較低，擴大月成長率，不僅月對月出現強勁的雙位數成長，就連年增率亦有強勁的雙位數成長，電腦終端產品因元月客人拉貨動能較大，月增、年增均有顯著的成長。

另外，雲端網路產品因去年12月為銷售旺季，基期較高，再加上元月適逢農曆春節期間，工作天數較少，月對月表現略有衰退，不過相較於去年同期，表現則約略持平，至於元件及其他產品部分，因元月適逢春節假期，工作天數較少，不論月對月或是年對年均出現衰退。