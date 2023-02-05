ChatGPT發燒 8檔概念股競逐AI大浪

ChatGPT近期在全球火紅，台股相關概念股有哪些？備受投資人關切。 據華冠投顧劉烱德分析師表示， 依AIoT智慧聯網（AI+IoT） 的概念來看，包括聯發科（2454）、亞信（3169）、中磊（5388）等8檔值得追蹤。

美國人工智慧研究實驗室OpenAI，近期發布了一款名為ChatGPT的自動書寫系統，擁有用途廣泛、效果強大等特點，迅速走紅，掀起人工智慧（AI）應用狂潮；ChatGPT能用流利使用中、英文，應答各種問題，還能翻譯、解數學題，甚至寫程式，被視為是AI重磅突破，雖然ChatGPT橫空出世，但要成為真正的人工智慧，仍有很長遠的路要走。

與其他多數聊天機器人不同的是，ChatGPT能夠記住與使用者之前的對話內容和給它的提示。該模型的特色是能依照問題進行自然回答，可回答後續問題、承認錯誤、質疑不正確的前提、或拒絕不適當的要求。為了防止ChatGPT接受或生成冒犯性言論，輸入內容會由稽核API進行過濾，以減少潛在的種族主義或性別歧視等內容。

OpenAI搶走了鎂光燈與鏡頭，但幾乎所有大型科技公司都設有AI實驗室，還有哪些科技巨頭，即將在這場AI盛會大放異彩？Google在AI領域中扮演了相當重要的角色，Google搜尋、翻譯、地圖背後也都有AI的支持；Google高級軟體工程師布萊克．雷默（Blake Lemoine）公開指出，Google旗下的聊天機器人LaMDA具有自我意識，會感到快樂、悲傷，甚至想要更加了解人類世界。

近年，臉書（Facebook）母公司Meta將重心放在元宇宙（Metaverse），也積極地在2022年中，推出史無前例巨大、容納1.6萬個GPU的AI超級電腦，「我們為元宇宙打造的體驗，需要極巨大的計算能力。」Meta執行長祖克柏在聲明中表示；Meta於2022年11月發布的CICERO，其可以在戰略棋盤遊戲webDiplomacy擊敗人類，一鳴驚人。

「AI真的要改變所有行業，每一個人都應該思考這個問題，而不僅僅停留在科學家的領域。」微軟也在去年10月推出了設計工具Microsoft Designer，可以用AI直接生成圖文內容，目前僅需輸入文字，就可以自動產生平面視覺設計的素材，可用於社群貼文、行銷廣告或是簡報內容中。此外，微軟也相對「實際」，將AI技術與雲端服務Azure緊密綁在一起。

華冠投顧劉烱德分析師認為，基本上ChatGPT可以算是「AI+新型内容生成方式」的一種，隨著數據積累、運算力提升和算法的叠代，人工智能逐步滲透在寫作、編曲、繪畫和視頻製作等創意領域，最終就是完全實現AIoT智慧聯網（AI+IoT）。

AIoT智慧聯網（AI+IoT）將迎來飛速的成長，IDC預估2025年全球AIoT產值達1.2兆美元。劉烱德表示，今年台灣物聯網產值將達到新台幣2兆元，除下一代半導體產業，AIoT與5G則是另一個關鍵產業，台廠在晶片、無線模組與終端、物聯網解決方案串聯產業鏈，其中聯發科（2454）、亞信（3169）、中磊（5388）、正基（6546）、鴻海（2317）、研華（2395)、華碩（2357）、佳世達（2352）未來營運可期。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

(旺得富理財網 黃順德)

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