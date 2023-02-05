元宵後豬羊變色？專家點名4檔向上變盤

美股收黑 元宵後風雲變色？專家不看淡 更點名4檔向上「變盤」

兔年紅盤以來，台股以來已上漲4.48％，惟美股上周五（3日）全面收黑，不免引起投資人有「元宵變盤」的疑慮；據統計，近10年台股在元宵節前後20日發生變盤計有兩次，分別為2014年及2018年，不過這兩次都是由跌轉漲，而非向下反轉。

歷史經驗指出，元宵節之後的20交易日台股上漲率達7成；統一投顧董事長黎方國表示，今年沒有「元宵變盤」，台股後市不看淡，不必擔心變盤，雖然去年元宵節後20日台股下跌5.63％，不過只是因為漲多回檔，加上去年外在因素較多所致，今年市況相對樂觀。

元宵前後都有一個波段漲幅，近15年的後10天勝率更高達87％，有什麼個股值得留意？台股老先覺杜金龍在「鈔錢部署」節目中點名，長榮航（2618）、聯電（2303）、欣興（3037）、智原（3035）等最有機會脫穎而出。

影響「變盤」有三項因素，分別為新台幣匯率、融資餘額、經濟景氣等，其中國際美元止跌回升，新台幣雖偏弱整理，惟外資匯出力道「還好」，而且仍有部分美元買盤回籠，尚未有「元宵節變盤」跡象。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

(旺得富理財網 黃順德)