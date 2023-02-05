投信也瘋元宇宙！猛壓這檔單周噴14％

Meta財報優於預期 股價大漲！投信也瘋元宇宙 猛壓「這檔」單周噴14％

台股上周五（3日）加權指數收在15,602.66點，站穩年線之上，大盤單周指數上漲669.73點，周漲幅達4.48％，帶動台股周線連四紅，土洋法人單周全都站在買方，外資、投信更是天天回補，其中外資回補1,195.59億元，投信加碼69.3億元，自營商也追價80.52億元，三大法人合計買超台股1,345.4億元；今（2023）年以來，大盤上漲1,464.97點，漲幅達10.36％，同期漲勢僅次南韓10.91％，多頭行情延續。

上周五外資買超達115.89億元，近一周更買超逾1,195億元；安聯投信台股團隊表示，台股走勢大致延續自去年底反彈、回溫表現、盤面維持類股輪動。加上美國聯準會升息放緩、美科技股反彈與非美市場貨幣反彈等利多，也讓市場資金更相對聚焦在電子股上。

日盛台灣永續成長股息基金研究團隊指出，今（2023）年評價面已預期台股企業獲利衰退狀況，然而美國升息近尾聲、俄烏戰爭影響趨緩、中國大陸疫情解封等利空鈍化，加權指數可望從目前本益比11.46倍（數字截自2/3止），再回升至過去20年平均約15至16倍區間。

投信單周買超前10大上市個股依序為聯電（2303）54,585張、友達（2409）8,917張、英業達（2356）8,565張、新唐（4919）8,350張、康舒（6282）7,855張、開發金（2883）6,714張、智原（3035）6,066張、元晶（6443）5,276張、仁寶（2324）4,542張、長榮航（2618）4,464張等。

值得關注的是，臉書母公司Meta第四季營收優於市場預期，上周四（2日）噴漲23.28％，激勵宏達電當天也高掛漲停，單周漲幅達13.81％。

投信單周買超前10大上櫃個股依序為金居（8358）6,250張、台半（5425）5,863張、元太（8069）3,858張、德微（3675）2,618張、世界（5347）2,404張、網家（8044）1,600張、茂達（6138）1,189張、台燿（6274）918張、旺矽（6223）837張、群聯（8299）747張等。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 黃順德）