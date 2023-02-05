外資年後狂掃股曝 但大肆調節3檔金融股

熱錢海灌台股「破史上次高」外資不忍了！年後狂掃這些股票

台股兔年開紅盤首周，加權指數噴漲669.73點，單周漲幅達4.48％，周線四連紅，日均量放大到2,802.43億元，其中外資單周買超金額高達1195.59億元，為助漲指數最大推手，外資更寫下歷史第二高單周買超水位。

PGIM保德信高成長基金經理人孫傳恕表示，今（2023）年元月以來，隨著外資資金歸隊，加上美股整體投資氣氛好轉，帶動台股元月大漲7.98％，且兔年開紅盤後台股先是反映過年期間的美國就業市場良好，近期又有市場對於美國今年升息預期降低的利多，多頭漲勢熱度維持，吸引外資持續大舉回補。

第一金投顧董事長陳奕光認為，台股上演外資匯入的資金行情，不甩基本面尚未走出疲弱的陰霾，因上周四（2/2）台股出現第三個多方竭盡缺口，將進入高檔整理，並提醒短線漲多，必須留意新台幣、融資餘額、經濟景氣等變化，其中新台幣兌美元已升破30，見到2字頭，若持續升值到29，屆時台股攻萬七，不成問題。

外資單周買超前10大上市個股依序為聯電（2303）176,229張、台積電（2330）113,778張、華新（1605）53,076張、緯創（3231）41,766張、群創（3481）40,134張、友達（2409）36,934張、力積電（6770）35,427張、台新金（2887）33,720張、宏達電（2498）27,314張、日月光投控（3711）24,546張等。

外資單周賣超前10大上市個股依序為鴻海（2317）17,707張、中信金（2891）17,512張、國泰金（2882）15,306張、友達（2409）8,981張、統一（1216）6,680張、裕隆（2201）6,323張、欣興（3037）6,068張、群創（3481）5,181張、第一金（2892）4,922張等。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 黃順德）