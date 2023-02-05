續拚萬六？台股聚焦兩大誘因

台股續拚萬六 聚焦權值股續漲行情及元月營收兩因素

美股明顯走揚，以及外資回補買超效應，台股兔年新春首周強勢攻堅行情，指數站上15,600點及周線連四紅。本周盤勢持續挑戰萬六關卡，聚焦權值股續漲行情及元月營收。

台股封關期間美股在內國際股市維持漲勢，兔年新春紅盤大盤強漲，單日外資大買超722億元後持續回補買超動作，指數強勢翻越萬五後，又接連站穩月線及年線，3日指數站上15,600點收高15,602.66點。

觀察3日法人買超101.11億元，以外資買超115.99億元最多，投信小買超4.48億元，自營商調節賣超19.25億元。兔年首周法人買超金額達1,345.81億元，外資周買超破千億、達到1,195.45億元，同期間投信及自營商各累計買超69.70億元、80.51億元。

外資上周期貨市場進出波動較小，3日外資的台指期多單部位為9,327口，較1月17日封關日的9,347口部位，周多單微幅減少20口，顯示仍偏多操作。

美股指數雖然漲跌互見，但美科技股相關的費城半導體、那斯達克指數表現強勢，有利台股科技股連動上揚，其中台積電、聯發科、聯電等權值股在新春首周表現強勢，本周時序進入2月上中旬，延續作夢行情，台積電等權值股能否續漲，攸關盤勢維持攻堅格局以及指數再向上萬六關卡邁進。

其次，儘管目前為財報空窗期，市場緊盯月營收資訊，而受制於過年假期及營運天數較少，大多數公司1月業績偏弱表現，在市場預期中，但仍有受惠年節消費商機的食品、餐飲、觀光、百貨等內需產業相關廠商業績走揚，另不排除有少數個別上市櫃公司接單出貨佳業績抗跌，有機會成為短線買盤追價標的。

至於本周法說會方面，接續2月3日聯發科後，有康舒、力旺、友達、譜瑞-KY、亞泰、穩懋、精測、台郡、揚明光等電子公司法說會將陸續登場，市場也關注其對首季營運展望。

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