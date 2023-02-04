外資回補不到2成！謝金河見3大多頭訊號

外資去年瘋賣台股1.235兆台幣，今年迄今雖買超2,007億元，但僅約當去年賣超的16%，財信傳媒董事長謝金河認為今年轉為買超機率很大，資金流入讓晶圓雙雄底部愈墊愈高，台積電、聯電各站上年線506元、45元，是強勢的多頭訊號。此外，大陸解封除推升奢侈品產業，跨境旅遊更盛全球大熱門，美國飛機大廠波音儘管仍在虧損，但股價已從120.99美元跑到216.64美元，翻漲近1倍。

每年的元月行情，通常是1年行情起點的重要訊號，2022年此時，股市在元月26日封關，大家用「福虎生豐」4字期待虎年大豐收，沒想到股市幾乎一整年下跌，債市因為殖利率衝高，壽險公司遭受空前大傷害。

謝金河在最新一期《先探》指出，今年元月股市表現正好跟2022年元月完全相反，去年這時候晶片缺貨，大家憧憬未來無限美好，沒想到結果是一片殺戮。

今年這些因素有的消除，有的依然存在，跟2022年不同的是全球股市經過1年殺戮已到了低檔，去年此時，9月KD指標在高檔交叉向下，今年KD指標在低檔交叉向上，技術面呈現完全不一樣的變化。

另一個是美元指數去年在低檔向上，今年在高檔交叉向下，從114.778反轉下跌，給了全世界喘一口氣的機會。

今年外資回頭加碼台股，過去從2018年起的5年，外資有4年大賣超，去年賣超1.235兆台幣，單是賣超台積電就高達108.77萬張，今年買超台股2007億元，對照過去5年，外資瘋狂賣超台股2.58兆，今年轉為買超機率很大，買超台股也會激勵台幣升值，資金流入、台幣升值對台股會帶來很大助力。

去年台股最慘跌到12619點，謝金河指出，很多人悲觀看台股可能回挫萬一，甚至萬點大關，此時外資重新加入買超行列，加上台積電效應，台股底部可能墊高。這其中台積電扮演至關重要角色。

外資買超、台幣升值、晶圓雙雄呈現多頭排列，是台股3大多頭訊號

去年台積電從688元跌到370元，在國人悲觀之際，股神巴菲特加碼，這個時候台積電跳空大漲，底部相對揚升到450元左右，這個時候外資加入買超，台積電站上年線506元，已是強勢的多頭訊號，除了台積電，聯電去年交出EPS7.09元的好成績，股價也站上年線45元關卡，半導體是這次台股殺戮的重心，晶圓雙雄站上年線，這也是吉兆。

觀察元月效應，外資買超、台幣升值、晶圓雙雄呈現多頭排列，這都是台股多頭有利的訊號，今年還有一些突出的景象，一是除了美元指數由強轉弱，台幣升值外，有一些特別的指標。

第2233期《先探》報導，俄烏開戰造成天然氣價格飆升，最高每立方米寫下9.77美元新高，最近跌到2.677美元，跌幅逾70％；油價從130美元以上跌到70、80美元，也有4成左右跌幅。

另一方面，俄羅斯盧布從50.5貶至70左右，歐洲股市的德國、法國、西班牙、丹麥、荷蘭都奔向去年高點，中國大陸解封帶給奢侈品產業有很大憧憬。

中國解封後，全世界抗疫的封鎖已幾乎解禁，謝金河表示，跨境旅遊是今年大熱門，當中除了LV、Richemont等股價飆漲，最顯著的是空中巴士及波音股價大漲。

儘管波音仍在虧損，但今年預估全球交機737 MAX可達400~450架，將寫下歷史新紀錄，股價已從120.99美元跑到216.64美元，幾乎快要大漲1倍。

（旺得富理財網 李宗莉）

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