周買1,195億創紀錄 外資兔年光明燈這10盞

台股兔年開春紅不讓，首周大漲669點，外資周買1,195億元更創史上次高買超紀錄，統計本周外資加碼標的，以晶圓雙雄共敲29萬張最多，華新、緯創、面板二虎、力積電、台新金也掃貨逾3萬張，不只狂買大牛股，0050、00893等2支ETF，也赫見擠進前10大買超名單之列，元宵行情可期。

從外資本周進出動向觀察，前10檔加碼個股鎖定電子，其中以晶圓二哥聯電買超17萬6,229張最多，神山台積電11萬3,778張居次，其他還買超華新5萬3,076張、緯創4萬1,766張、群創4萬0,134張、友達3萬6,934張、力積電3萬5,427張與台新金3萬3,720張。

值得留意的是，外資不僅大買產業龍頭股，連ETF也沒錯過，單周買超主題式ETF國泰智能電動車（00893）6萬3,631張，「國民ETF」元大台灣50（0050）也入手4萬3,539張。

外資本周調節鴻海8萬8,343張最多，另也賣超中信金等4檔金融股

此外，賣超個股部分，外資本周調節鴻海8萬8,343張最多，另賣超中信金等4檔金融股，中信金遭砍6萬2,856張、第一金5萬4,714張、玉山金2萬1045張、華南金1萬3093張，其他包括中華電2萬1,299張、長榮航1萬7786與英業達1萬1,282張，都在調節之列。

永誠國際投顧分析師邱奕良提醒，蘋果上季銷售獲利縮減5%，是7年來首次低於預期，導致台股先急殺再緩步走揚，雖盤面創新高，多頭格局也無明顯反轉訊號，但現貨成交量偏低，顯示買氣疲乏，籌碼動能有消退跡象。

另有專家認為，指數大漲一波後，獲利了結賣壓及部分上市櫃公司陸續公告的財報可能帶來變數，下周盤勢在15,200~15,700點間盤整機率高，但儘管短線恐陷整理，但若外資回補力道持續，仍有機會震盪走堅後再戰萬六。

（旺得富理財網 李宗莉）

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