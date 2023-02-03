貿聯祭4X4策略 迎戰2023

連接器大廠貿聯-KY（3665）3日舉行記者會，總經理鄧劍華表示，2023年貿聯以「4X4策略」應戰，從北美、歐洲、東亞、東南亞四個區域，和工業、數據中心、新能源運輸、高價值電器四項動能，來力拚持續成長。

董事長梁華哲也說，2022年對貿聯來說是非常重要的一年，尤其是重大併購案LEONI AG旗下工業應用事業群（INBG）的加入，現在貿聯產品已跟過去有很大的不同。展望2023年，貿聯保持審慎樂觀看待，上半年IT、消費性一定是比較辛苦，還有些庫存要消化，但四大動能穩健，對大環境挑戰或市場波動的抗壓性也較好，其中像工業、車用都還會再往上成長，整體來說，2023年力拚一季比一季好、全年雙位數成長的目標不變。

鄧劍華分析，工業用（含資本設備、工廠自動化、醫療儀器等）、數據中心、新能源運輸、高價值電器，這四大產品是屬於長遠的動能，不太會因為短期市場波動而消失。

像工業用大多屬於基礎建設類產品，雖然不像手機有超大量，但需求穩健而且進入門檻很高、面對波動的抗壓性也高，也一直會有新產品、新需求出來，另外全球前十大半導體設備廠，有四家是貿聯客戶，醫療領域從過去MRI、MEG、CT，現在延伸涵蓋到全醫療系統。

至於晶片法案的影響，鄧劍華認為，不能說完全沒影響，但美國政府在頒布前也事先跟客戶溝通過，大家都有預作準備，加上客戶高端產品不少，出到中國的不是到很多，因此影響有限。

車用的部分，EV 2023年需求還是很樂觀，之前受供應鏈短缺困擾的問題也慢慢緩解，加上各國政府都在積極推動要轉換到新能源車，因此公司對2023年車用看法不悲觀。

數據中心方面，社群軟體、網購等，網路上資料流量愈來愈大、傳輸速度愈來愈快，全球大型雲端服務商需求持續向上，數據中心未來是一直在成長的。

新能源運輸方面，不是只有電動車，所有燃煤以外的運輸都在這裡面。高價值電器則像英國知名電器品牌，把便宜東西變成高單價的產品，這趨勢未來會持續下去，貿聯在美國也有個客戶是做類似的產品也賣得很好。

四大區域部分，目前貿聯生產據點遍布，歐洲有14個、東亞11個、北美五個、東南亞三個，尤其INBG的加入，讓貿聯在歐洲市場跟產能變得很大，不僅能貼近客戶服務，也提高了生產、出貨的靈活度和彈性，另外在台南設廠的投資也持續進行中。