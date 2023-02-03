16檔低位階電子股奮起 法人狂敲

電子庫存持續去化，企業盈利有望在上半年落底，隨著2月底世界行動通訊大會（MWC）及3月蘋果春季發表會倒數計時，力積電（6770）、日月光投控（3711）等16檔低階電子股見到法人買盤敲進。

兆豐投信指出，通膨數據、利率政策、勞動市場緊俏等消息，影響美國聯準會（Fed）升息持續性，台股若未來搭配成交量逐步回升，預期後續仍有反彈行情可期，建議現階段以「選題材不選行情」策略為佳。

台灣半導體上半年庫存去化已在市場預期，市場對下半年復甦成長信心度有持續提高的趨勢，因此財報利空雖具挑戰，但法人已開始提前卡位，包含力積電、日月光投控、鴻準、廣宇、順德、合勤控、元太、聯詠、明基材、晟銘電、和碩、大聯大、中磊、嘉聯益、華泰，以及佳世達等16檔低本益比個股，本周皆獲得了法人買超逾3,000張，KD技術指標向上。

台積電與聯電農曆年後相繼站穩年線後，力積電與年線乖離仍高達16.74％，漲幅相對落後，且產業景氣有望在首季落底，三大法人年後大舉回補3.99萬張，助攻股價周漲6.81％。

統一投顧董事長黎方國指出，受惠資金持續匯入，外資大買超，以及美國Fed升息進入尾聲、大陸疫情獲得控制，且2022年整體上市櫃公司獲利不錯，3月底董事會宣告的現金股利值得期待，台股行情不看淡，預期多頭行情將延續到元宵節後，有機會挑戰萬六大關，建議投資人偏多操作，可以留意大型權值股，如矽智財（IP）、高效能運算（HPC）及新能源車等概念股。

富邦投顧董事長蕭乾祥則認為，盤面類股輪動人氣續熱有利題材股持續表現，但考慮指數短線累計漲幅已逾1成、季線正乖離率接近8％也達近年偏高水準，因此指數波動恐將加劇，部分大型股空間受限，不宜過度追價。

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