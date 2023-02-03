外資買超 史上第二大量

台股兔年開春氣勢如虹，首周大漲669點，外資單周買超1,195億元，改寫史上單周第二大買超金額，扮演台股飆漲最大推手，在外資加持下，元宵後行情不看淡。不過，在指數大漲一波後，獲利了結賣壓及部分上市櫃公司陸續公告的財報可能帶來變數，專家預期，下周台股可能出現震盪，高低區間落在15,200點～15,700點間；而儘管短線可能陷入整理，但外資在長期超賣後回補力道可期，不排除大盤震盪走堅，逐步墊高蓄勢挑戰萬六。

加權指數2日雖一度落至盤下，但尾盤在權值龍頭台積電翻紅助攻下，終場站上15,600點關卡、小漲7.5點收15,602點，在法人積極做多下，台股元宵行情沒令人失望。

台股開春攻高最大功臣莫過於外資，外資已連14買，累積金額達2,503.49億元；且以單周來看，外資本周買超高達1,195億元，為史上單周第二大，僅次於2005年12月26日～2005年12月30日當周的1,437億元。總計三大法人本周共買超1,345億元，同創史上第二大量。

元富投顧總經理鄭文賢指出，市場樂觀認為美國聯準會（Fed）升息已到末段，各年期美債殖利率同步走低，美元走弱，帶動國際熱錢再度流向新興市場，外資大幅買超台股，激勵台股順利攻克年線反壓。

不過，鄭文賢提醒，美國企業近期公布財報表現平淡，分析師持續下修美國企業獲利，在一波激情大漲過後，仍需提防後續基本面尚未回溫的變數，研判台股2月傾向在年線上下300點波動機率較大。短線來看，下周加權指數區間落在15,200點～15,700點間。不過樂觀派法人認為，國際資金若持續回流，台股漲勢便還沒走完，緩步墊高機率不低。

統一投顧總經理廖婉婷也表示，FOMC會議會後聲明符合預期的鷹派，且不打擊市場降息預期，在國際股市走強激勵下，台股也續攻站上15,600關卡。然指數短線月線乖離超過百點，KD指標進入超漲區；加上重量級美國科技股財報雜音多，蘋果旺季銷售不如預期，消費電子銷售動能放緩與去庫存問題將重新受關注。她指出，下周為總經數據空窗期，預期台股將在年線上下震盪整理，指數空間有限，業績題材股各自表現。

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